» Prejudicii de milioane de lei la Primăria Slatina și Consiliul Județean Olt

Curtea de Conturi a stabilit, în urma verificărilor privind activitatea din 2015, la peste 800.000 de lei prejudiciul din derularea mai multor contracte la SJU Slatina și la aproape 3,5 milioane de lei din activitatea proprie a Primăriei Slatina.

Contractele despre care s-a tot vorbit că au fost atribuite „cu dedicație“ au făcut pagubă, numai în 2015, de peste 4 milioane de lei în bugetele Primăriei Slatina și Consiliului Județean Olt, spun inspectorii Curții de Conturi.

Conform constatărilor Curții de Conturi, făcute pu­blice de curând, Primăria Sla­­tina are de recuperat 3,48 milioane de lei, prejudiciul provenind, în cea mai mare parte, din contractul de salubrizare a spațiilor verzi.

Este vorba de contractul reziliat de curând cu societatea Rupiah, societate care a încasat din 2010 și până în prezent aproape 50 de milioane de lei pentru panseluțele din municipiu. Același contract apare în cercetările procurorilor în mai multe dosare în care foștii edili ai Slatinei sunt învinuiți de fapte de corupție.

În raportul privind activitatea din 2015, inspectorii Curții de Conturi au stabilit un prejudiciu de 3,153 milioane de lei provenit din „efectuarea de plăți nelegale reprezentând contravaloare servicii de salubrizare spații verzi facturate în anul 2015 de prestatorul de servicii și decontate de beneficiar la un preț mai mare decât cel prevăzut în contractul de concesiune“. Concret, în cea mai mare parte prejudiciul provine din facturarea de trei ori a aceluiași serviciu, a explicat primarul Slatinei, Emil Moț. „Vă dau un exemplu, nu e vorba de valorile astea, dar acesta a fost mecanismul. Să zicem că e vorba de tăiat iarba, strâns la marginea trotuarului și transportat. Operațiunea să spunem că inițial costa 3 lei, toate cele trei componente. De fapt, s-au facturat separat. Adică 3 lei pentru tăiat, 3 lei pentru transport și așa mai departe. Noi acum am inițiat procedurile pentru recuperarea acestui prejudiciu. Știți că acest contract a fost deja reziliat, însă paguba trebuie recuperată, evident, tot de la firmă, și de asta ne vom ocupa în perioada următoare“, a declarat primarul.

Anul 2015, pentru care s-a calculat prejudiciul anterior menționat, a fost unul complicat în Primăria Slatina. Primarul în funcție la acea dată, Minel Prina, a fost reținut în dosarul în care procurorii DNA au demarat cercetări privindu-l pe ministrul finanțelor de atunci, Darius Vâlcov. În iunie 2015, Minel Prina a demisionat din funcția de primar, viceprimarul care a preluat atribuțiile a demisonat ulterior și el, a fost ales alt viceprimar, însărcinat cu treburile primarului etc. „Din câte îmi amintesc eu că s-a întâmplat în acel an, eu am fost cel care a tăiat din sume, dar nu m-am ocupat personal, mult mai multe știe domnul Bircea, atunci viceprimar“, a spus fostul primar interimar al Slatinei, Emil Popa.

Alte sume, a mai stabilit Curtea de Conturi, cu care s-a prejudiciat bugetul local provin din netaxarea și pe timp de iarnă a agenților economici care au construit terase pe domeniul public (202.000 lei), din acceptarea la plată a unor lucrări supraevaluate, la obiectivul de investiţii. „Reţea integrată de internet, intranet şi supraveghere video la Clubul nautic şi de agrement plaja Olt din municipiul Slatina“, reprezentând contravaloare taxa pe valoare adăugată, manoperă și contribuții sociale incluse în situațiile de plată, în condițiile în care executantul nu era înregistrat în scopuri de TVA și nu avea salariați la data executării lucrării (112.000 lei), din efectuarea de plăţi nelegale ca urmare a nestabilirii valorii estimate a contractului şi achiziția prin procedura atribuirii directe de servicii în domeniul achizițiilor publice la prețuri/tarife supraevaluate (193.000 de lei) etc.

Peste 800.000 de lei, prejudiciu la Spitalul Județean de Urgență

O situație aparte o constituie cea de la Spitalul Județean de Urgență Slatina, unitate aflată în subordinea Consiliului Județean Olt, unde o serie de lucrări au fost plătite la suprapreț. Despre atribuirea lucrărilor către o anume societate de construcții se vorbea chiar înainte ca societatea respectivă să câștige contractul prin licitație. Inspectorii vorbesc însă de lucrări supraevaluate atât în ceea ce privește modernizarea și extinderea Unității de Primiri Urgențe a spitalului, cât și în privința lucrărilor de reamenajare a spațiilor de acces în spital, sau lucrări de proiectare. Prejudiciul total a fost calculat la 840.000 de lei.

Curtea de Conturi a lăsat conducerii SJU Slatina un plan cuprinzând opt măsuri, impunând să se stabilească întinderea prejudiciului și să se recupereze sumele. Tot inspectorii au spus că e nevoie de proceduri clare pe baza cărora să se atribuie contractele, impunând, în acest sens, „actualizarea procedurii operaționale privind achizițiile publice cu prevederi detaliate, în ceea ce privește modul de determinare a valorii estimate a contractelor de achiziție publică pe baza prețurilor practicate de furnizori în mod curent pe piață, respectarea de către compartimentul de achiziții publice a obligației de a estima valoarea contractului de achiziție directă pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, stabilirea valorii estimate a contractului de achiziţie publică înainte de iniţierea procedurii de atribuire și elaborarea de proceduri operaționale, clare şi precise, privind includerea obiectivelor de investiții în programul anual al investițiilor publice și în buget în conformitate cu prevederile legale, în condiții de utilizare cu eficiență și eficacitate a fondurilor publice în vederea îmbunătățirii și creșterii calității serviciilor medicale“.