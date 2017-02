» Gorj: Fostul primar din Padeş, condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare

Mihai Troacă, fostul primar al comunei gorjene Padeş, a fost condamnat joi seară de Tribunalul Gorj, la patru ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere, pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Magistraţii au mai acordat un termen de încercare pe o perioadă de 9 ani. De asemenea, fostul edil mai este obligat la plata a peste 2,7 milioane de lei daune materiale către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj. „În baza art.33 alin 1 lit.a ) şi art.34 alin.1 lit b) şi art.35 alin.1 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art.5 C.pen., contopeşte această pedeapsă de 1 ( un) an închisoare cu pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, de 4(patru) ani închisoare şi 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a , lit. b şi lit. c C.pen de la 1969, şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 4 (patru) ani închisoare şi pedeapsa complementară de 2 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a , lit. b şi lit. c C.pen de la 1969. În baza art. 71 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art.5 C.p., interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II a , lit. b şi lit. c C.pen. de la 1969, pe durata executării pedepsei principale. În baza art.861 şi art.862 C.pen. de la 1969, cu aplicarea art.5 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe durata unui termen de încercare de 9( nouă) ani”, potrivit Tribunalului Gorj. Dosarul în care a fost condamnat edilul are legătură cu afecerile sale cu o balastieră, înainte să fie ales primar. Troacă mai avea o condamnare definitivă la un an de închisoare cu suspendare pentru că a condus cu permisul auto suspendat. Decizia de acum a Tribunalului Gorj nu este definitivă şi poate fi contestată.