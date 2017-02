» „Ura viscerală împotriva nedreptăţii ne-a dat putere să #rezistăm“

Ziua a şaptea de proteste, luni, 6 februarie. Sute de oameni în stradă. Ordonanţa 13 a fost motivul care i-a scos din casă, picătura care i-a determinat să ia atitudine. Cu steaguri şi pancarte au venit în Piaţa „Mihai Viteazul“ din Craiova. Au îndurat temperaturile scăzute, au tremurat, au cântat, au scandat, au devenit o familie. Uniţi pentru prima dată într-un număr atât de mare, după 27 de ani, oamenii îşi doresc o Românie curată, o Românie mai bună. Vor mai mult ca oricând ca toţi cei dragi plecaţi departe de casă să se întoarcă, într-o ţară condusă de oameni oneşti. Impresionaţi de oamenii care seară de seară au ieşit în stradă, câțiva craioveni au oferit în ultimele seri ceai şi cafea gratis.

Pe reţelele de socializare, protestele au fost anunţate pentru ora 19.00. După ora 17.30, însă, primii manifestanţi au început să apară. Căutau din priviri oameni deveniţi deja familiari după atâtea zile de proteste în stradă. Pantelie Ceucă a fost primul care a ajuns în piaţă. În mână ţinea strâns steagul pe care în fiecare seară îl înfăşura în jurul corpului. Mândru că este român. „În noaptea în care am aflat de Ordonanţa 13 m-am îmbrăcat şi am ieşit pentru prima dată în stradă după 27 de ani! Aşa am simţit… Aşa a simţit şi copilul meu, în vârstă de 29 de ani. La fel şi prietenii noştri. Industria este la pământ în ţară, locuri de muncă nu sunt. Aleşii noştri ar trebui să se gândească, în primul rând, la oameni, iar apoi la ei. Am vrut să plec din ţară, nu o dată, ci de mai multe ori. Am rămas acasă pentru părinţii bolnavi, pentru locurile iubite, cu speranţa că poate ceva se va schimba“, a spus bărbatul. Acum simte însă că nu mai poate, ar vrea să plece. Nu motivat neapărat de partea materială, ci mânat de dorinţa de a trăi într-o lume civilizată în care oamenii să fie respectaţi. „Vreau să le mulţumesc aleşilor noştri însă pentru un lucru, ne-au făcut să vedem cât de uniţi suntem, să înţelegem foarte clar că ţara e şi a noastră. Cei care fură trebuie pedepsiţi, puşcăriaşii din închisori trebuie să-şi ispăşească pedeapsa. Nu pot spune acum că închisorile sunt supraaglomerate atâta timp cât ani în şir, atunci când au fost reale probleme, au tăcut. Donăm pământ să facem puşcării, acesta este şi mesajul de pe pancartele noastre. Am venit la proteste seara, după ce ziua am fost la muncă. Nu suntem golani sau oameni fără casă, aşa cum ne-au numit mulţi“, a spus Pantelie Ceucă.

„Când ajung la putere vor să schimbe urgent ceva la justiţie“

Sorin, alt protestatar, are în jur de 30 de ani. A venit în fiecare seară la protest. A mărturisit că îşi doreşte altă Românie, o ţară în care tinerii să fie auziţi şi respectaţi, iar guvernanţii să se gândească la bolnavi, la copii, la tineri, la un sistem medical în sprijinul oamenilor. „Am ieşit în stradă pentru că m-am săturat ca aceia care ne conduc să facă întotdeauna doar ceea ce doresc. După vorba românească să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimic… M-a emoţionat mult unitatea oamenilor din toate oraşele ţării! Sincer, nu mă aşteptam ca atât de multă lume să iasă în stradă şi în Craiova, un oraş în care predomină un anumit partid. Personal sunt sătul de ce fac aceşti oameni care nu schimbă nimic. Aşa au făcut şi cu ordonanţa: o să o abrogăm, o să o retragem, o să o supunem parlamentului… Ura viscerală împotriva nedreptăţii ne-a dat putere să rezistăm, să ieşim în fiecare seară în stradă, să cerem dreptate“, a spus bărbatul. Îşi doreşte schimbare în ţară, dar este conştient de faptul că trebuie să treacă generaţii ca să se poată schimba cu adevărat ceva. Nu are prea multe speranţe că acum se va întâmpla cu adevărat ceva. „Ei se bazează pe faptul că, la un moment dat, oamenii se vor sătura să protesteze şi se va stinge. Toată lumea este revoltată de faptul că atunci când ajung la putere vor să schimbe urgent ceva la justiţie. Este clasică metoda: ia un bolovan şi dau cu el în baltă, apoi aşteaptă să vadă cât de mari sunt valurile. Acum valurile au depăşit orice aşteptări. Dintr-o dată sunt îngrijoraţi de supraaglomerarea din închisori. Suntem pe primul loc la mortalitate infantilă în Europa, suntem pe primul loc la infecţii cu TBC, avem infecţii intraspitaliceşti. Vor dispărea sute de medicamente, continuă să dispară, vor acum să le mai ieftinească, cine se gândeşte la acei oameni“, a adăugat Sorin. Nu are în prezent un loc de muncă. Are experienţă în retail, însă susţine că, deşi trimite zilnic CV-uri, nimeni nu face angajări.

„Vrem o Românie curată“

Gigi Neagoe este alt protestatar care în ultima săptămână, în fiecare seară, a ieşit în stradă. Tot Ordonanţa 13 l-a determinat şi pe el să se alăture mulţimii. Deşi abrogată, acest om şi-a pierdut încrederea. Cu vocea sugrumată de emoţie şi lacrimi în ochi, bărbatul a spus că va continua să iasă în stradă pentru că îşi doreşte alt viitor pentru copiii acestei ţări. „Vreau ca structurile puterii să înţeleagă că nu mai vrem să ne conducă oameni care au avut condamnări, indiferent dacă este vorba de un director, consilier local, preşedintele ţării. Vrem o Românie curată, liberă“, a spus acesta. Puterea i-au dat-o copiii lui, care muncesc în străinătate, a mărturisit bărbatul. Au 29 şi 27 de ani şi au plecat de acasă pentru că nu au avut prea multe alternative. Au învăţat, însă nu şi-au găsit de muncă. „Şi asta mă doare, doare rău. Fata a terminat Facultatea de Ştiinţe Economice şi lucrează în Londra. Şi băiatul tot acolo munceşte. Vin acasă, stau o săptămână şi pleacă. Nu vă imaginaţi ce durere simţim, plângem toţi, iar pe noi ne lasă cu inima zdrobită. Au ieşit şi ei duminică la Londra să protesteze. De asta suntem în stradă, pentru copiii noştri, pentru viitorul nostru. De asta îmi doresc o Românie mai bună, vreau ca şi copiii mei să se întoarcă acasă. Deocamdată nu au nici un motiv să se întoarcă, deşi le e greu. M-a emoţionat în aceste zile forţa acestui popor. E fantastică. Nu poţi rămâne indiferent că în jur auzi oameni care spun că vor o lume mai bună. Aceștia doresc ca fruntea, cei care ne reprezintă, să fie oameni curaţi, oameni care simt româneşte. Am ajuns să credem că cei care deţin acum puterea nu simt româneşte, sufletul lor este vândut. Şi e mare păcat. Mi-am sunat copiii zilnic înainte de a ieşi în stradă şi m-au încurajat, mi-au spus să continuu, să nu-i las, să nu uit că ei sunt cu sufletul în orice moment alături de mine. Nu pot să-i dezamăgesc“, a spus bărbatul.

„România asta o aşteptam de mult“

Angela Bogdan este altă craioveancă pentru care Piaţa „Mihai Viteazul“ a devenit, preţ de câteva ore, zilnic, locul în care îşi strigă nemulţumirile. A mărturisit că a impresionat-o noua Românie pe care a descoperit-o în ochii oamenilor de lângă ea. „În primele zile am fost în stradă 60, 100 de oameni. Ne era jenă, eram penibili, pentru ca apoi să ajungem la peste 10.000 de oameni, doar în Craiova. Bravo România! România asta o aşteptam de mult. Am auzit la unison persoane în jur că nu mai suportă, că nu o să renunţe niciodată. Din păcate, spun cu sinceritate, nu am mari speranţe, nu am nici o aşteptare. Multă luptă o să fie, multă mizerie, o mare îngrijorare. Ne dorim să plece cei care ne-au trădat încrederea, dar ne este teamă să vedem cine vine“, a spus femeia.

„Îmi doresc cu adevărat un stat de drept în care să existe domnia legii“

Precedentul periculos al guvernului, controversata Ordonanţă 13, este motivul pentru care se află în stradă şi craioveanul Dănuţ Ţolea. Îşi doreşte o clasă politică transparentă în relaţia cu cetăţeanul. „Suntem dezamăgiţi. Acest guvern a încercat să dea două ordonanţe, una care nu reglementează foarte bine abuzul şi cealaltă nu reglementează conflictul de interese. Revendicarea pieţei a fost simplu formulată: abrogaţi şi plecaţi. Prima fază s-a rezolvat, au abrogat-o, a doua fază pe care mi-o doresc este plecarea acestui guvern care s-a comportat ca o organizaţie infracţională. M-a impresionat solidaritatea oamenilor, bunul-simţ al celor care au ieşit în stradă, creativitatea. Este de ajuns să citim pancartele şi realizăm că numai nişte oameni inteligenţi puteau să scrie aşa ceva. Îmi doresc cu adevărat un stat de drept în care să existe domnia legii şi nu domnia unor grupuri de interese şi o înţelegere a faptului că şi noi, ca ţară, ne maturizăm. Am venit în fiecare seară. Puterea a venit din dorinţa de a respecta nişte principii. Sunt un om cât se poate de principial şi am această pretenţie de la cei din jur“, a spus Dănuţ Ţolea.

„Mi-aş dori ca toţi aceşti copii plecaţi să se întoarcă acasă“

L-am găsit în stradă şi pe craioveanul Mircea Vărzaru. În mână purta un steag pe care nu credea vreodată că va fi nevoit să îl scoată în stradă. Nu într-un stat democrat. „Continuăm protestele pentru că nu mai avem încredere în nimeni. Ne mint în fiecare zi, ne sfidează. Bagă ordonanţa, scot ordonanţa, trimit aprobarea. Nu mai sunt credibili. Am fost prezent în piaţă încă din prima seară, când am aflat de ordonanţă. Steagul îl am de 27 de ani. La Revoluţie l-am luat de pe scările clădirii Palace. Acest steag este o istorie, n-am crezut că îl voi mai folosi vreodată, l-am păstrat pentru sufletul meu. Nu mă aşteptam să văd atât de mulţi oameni în stradă“, a spus bărbatul. Ca alţi mulţi craioveni întâlniţi în Piaţa „Mihai Viteazul“ şi Mircea Vărzaru are copilul plecat în străinătate. Sunt nouă ani de când a emigrat în America, tot atâţia ani grei în care îi simte lipsa… „Poate şi acest lucru m-a determinat să vin la proteste. Mă doare cel mai mult faptul că fata mea mi-a spus că nu s-ar mai întoarce… Lucrează în medicină acum. A terminat aici Facultatea de Filosofie şi ajunsese să lucreze la un showroom. În 2008 a emigrat, a luat-o de la zero, face cu totul altceva. Mi-aş dori din tot sufletul ca toţi aceşti copii plecaţi în toate colţurile lumii să se întoarcă acasă, să li se dea o şansă, să fie respectaţi. Eu am o vârstă, pentru mine nu mai contează. Eu am ieşit în stradă nu pentru mine, ci pentru copiii acestei ţări. M-a impresionat cât sunt de civilizaţi acești oameni“, a spus bărbatul.

„S-a trezit Craiova, n-aş fi crezut…“

Cei prezenți aseară în Piața „Mihai Viteazul“ au scandat preţ de aproape patru ore, au cântat, au îngroşat literele de pe pancarte, au scris altele cu mesaje dure la adresa guvernanţilor. „Au speriat ţara cu ONG-urile, acum vor să le scoată legal, prin parlament. Simţeam că pun la cale ceva, am ieşit în stradă şi în cele două duminici înainte de a da ordonanţa. Este emoţionant ce s-a întâmplat în Bucureşti, cum s-au strâns într-un singur loc peste 200.000 de oameni, dar şi în Craiova oamenii au reacţionat mai mult ca oricând în ultimii ani. S-a trezit practic Craiova, n-aş fi crezut… România trezeşte-te! Îmi doresc ca guvernul să fie la dispoziţia oamenilor, cum a fost guvernul Cioloş. Mi-aş dori banii să fie nu furaţi, ci distribuiţi în infrastructură, spitale, cultură. Vreau pentru copiii mei spirituali, elevii mei, să rămână aici, să nu mai fie nevoiţi să fugă în alte părţi ca să câştige un ban“, a spus Cristian Mihai Mihăescu.