» Cum se poate susține definitivatul cu taxă

Cadrele didactice care nu au promovat examenul național de definitivat, în cele trei sesiuni gratuite, pot susține din nou evaluarea, dar contra-cost, prețul fiind de 300 de lei. Pentru aceștia, Ministerul Educației Naționale a dat posibilitatea organizării unei noi etape de înscrieri, în perioada 6-13 februarie. Cei care își depun dosarele în această perioadă vor susține evaluarea în aprilie.

Cadrele didactice nu mai sunt condiționate să promoveze examenul de definitivat în maximum trei sesiuni. Începând din acest an, dascălii care depășesc vechimea de șapte ani de predare efectivă la catedră, precum și cei care au susținut examenul național de definitivare în trei sesiuni, fără să promoveze, pot relua procedurile pentru susținerea examenului de definitivat. Prezentările ulterioare la examen sunt condiționate de finalizarea reluării, de fiecare dată, a stagiului de practică cu durata de un an școlar și de achitarea la unitatea de învățământ la care depune dosarul de înscriere a unei taxe în cuantum de 300 de lei. În acest an, excepție fac cei care au susţinut pentru a treia oară examenul naţional de definitivare în învăţământ în sesiunea 2016, fără să promoveze. Aceştia se vor putea înscrie la examen în sesiunea 2018, după efectuarea unui nou an de stagiu, în condiţiile legii. Conform reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dolj, cei care vor să susțină defintivatul contra-cost în aprilie își vor depune dosarele de înscriere în perioada 6-13 februarie.

Noile modificări legislative aduc sancțiuni pentru cei care din diverse motive sunt eliminați din examen. Aceștia pierd dreptul de a se înscrie la sesiunea următoare, iar sesiunea respectivă este luată în considerare între cele trei sesiuni fără taxă. În schimb, candidații care, din motive obiective, nu pot participa la efectuarea inspecțiilor de specialitate la clasă sau care sunt declarați absenți ori retrași la susținerea probei scrise au dreptul de a se înscrie la examen în sesiunea următoare, nu sunt considerați respinși, iar sesiunea respectivă nu este luată în considerare.

În ceea ce privește cuantumul taxei de înscriere, acesta poate fi modificat de consiliul de administrație al inspectoratului școlar la propunerea fundamentată a comisiei de examen, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.