» Mii de craioveni, fără căldură şi apă caldă

Mii de craioveni au rămas duminică în frig, din cauza unei avarii produse la una dintre conductele magistrale ale Complexului Energetic Oltenia. Este a șaptea avarie produsă de la începutul anului și până în prezent, la sistemul de transport agent termic primar, care lasă orașul Craiova în frig. În timp ce locatarii îngheață în propriile locuințe, reprezentanții Complexului spun că de vină este vechimea rețelelor.

Peste o sută de blocuri din cartierul craiovean 1 Mai au stat, timp de aproximativ două zile, fără căldură și apă caldă. Mii de proprietari au înghețat de frig în case, din cauza unei avarii produse la una dintre conductele magistrale de transport agent termic primar aparținând Complexului Energetic Oltenia (CEO) Sucursala II Craiova. Mai mult de 24 de ore le-a luat angajaților CEO să intervină pentru a remedia avaria produsă în după-amiaza zilei de duminică, aceasta fiind localizată pe bulevardul 1 Mai, între Fabrica de Confecții și Facultatea de Medicină. Conducta magistrală a cedat din cauza vechimii și a coroziunii apărute de la umiditate, după cum spun reprezentanții CEO. Canalele prin care trec conductele sunt inundate cu apă provenită din ploi și topirea zăpezii. Pentru intervenții, duminică seară a fost sistată furnizarea agentului termic primar către Punctul Termic (PT) 1 și PT2 Romanescu, PT 1, PT2, PT 3, PT 4- 1 Mai și PT Mântuleasa, dar și PT care deservește Spitalul Județean de Urgență Craiova. Ultimele trei PT au fost repornite în aceeași seară și populația deservită a primit căldură și apă caldă. Este vorba de locatarii din Asociația de proprietari nr. 4 – 1 Mai și Asociația de proprietari nr. 15- 1 Mai, Asociația 16 Mântuleasa, Asociația Dr. Dimitrie Gerota și Asociația Victor Papilian și Asociația Bloc K11 și K12.

Ieri au rămas în continuare fără căldură proprietarii din mai multe asociații: Asociația nr. 1- 1 Mai, Asociația 2A- 1 Mai și Asociația Bloc 35B, dar și Asociațiile de proprietari 3, 4, 9 , 11, 12, 13, 14 – tot din cartierul 1 Mai. Spărtura apărută în magistrală a necesitat schimbarea a trei tronsoane de conductă și două coturi atât pe tur, cât și pe retur. „Ieri (duminică – n.r.), în jurul orei 14.00, a apărut spărtura în conducta magistrală. La ora 14.30 a fost izolată zona. De ieri se lucrează încontinuu. Inițial au fost oprite șapte puncte termice și cel de la Spitalul Județean. În jurul orei 19.00 am repus în funcție trei dintre acestea, astăzi (luni – n.r.) mai sunt oprite cinci. Sperăm ca astăzi, în jurul orei 19.00, să încheiem lucrările de sudură și în jurul orei 21.00 se vor pune în funcțiune aceste PT. A fost o spărtură din cauza coroziunii conductelor, s-au găsit două spărturi, una pe tur, alta pe retur. Am fost nevoiți să înlocuim trei tronsoane de conductă și coturi. Conductele sunt vechi, în plus stau mai mult în apă. Canalele noastre sunt frecvent inundate de apa provenită de la ploaie sau apa rezultată din topirea zăpezii“, a precizat Dan Vasile, directorul CEO, Sucursala II Craiova.

Concomitent cu avaria care a afectat cea mai mare parte a locuitorilor din cartierul 1 Mai, duminică s-a mai produs o avarie în cartierul Rovine. Aici lucrările s-au încheiat până la miezul nopții, iar furnizarea căldurii și a apei calde menajere a fost reluată către blocurile afectate de sistarea agentului termic.

De la începutul anului, aceasta este cea de-a șaptea avarie produsă la rețelele CEO, care afectează populația orașului Craiova. De fiecare dată, reprezentanții CEO, Sucursala II Craiova au dat vina pe vechimea rețelelor, care au început să cedeze rând pe rând. Cert este că locuitorii orașului care primesc căldură din sistemul centralizat de încălzire rămân tot mai des în frig din cauza acestor avarii.