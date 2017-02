» Aglomerația revine la ghișeele Direcției de Impozite și Taxe

Craiovenii care aleg să plătească în numerar impozitele pe locuințe, mașini și terenuri la sediul din piața centrală al Direcției de Impozite și Taxe Craiova sunt nevoiți să stea la cozi imense ore în șir, din cauză că sunt deschise doar două ghișee la care se pot încasa banii. Conducerea DIT spune că vor rămâne doar două ghișee deschise până în partea a doua a lunii martie, din lipsă de personal. Între timp, cine are un card și acces la internet poate plăti impozitele on-line, pe ghiseul.ro.

Craiovenii s-au înghesuit din nou să își plătească impozitele și taxele pe proprietate, la sediul Direcției de Impozite și Taxe (DIT) Craiova din Piața Centrală. O persoană ne-a sesizat la redacție că sunt doar două ghișee deschise din zece și că, în felul acesta, se formează o mare aglomerație. În jurul orei 11.00, în incintă erau peste 100 de persoane. „Stau de la 9.30. Acum este 10.40 și cred că mai stau încă o oră. Îi rog cu bani și nu vor să mi-i ia. Ei zic să mai stau, de parcă n-am stat destul. Își bat joc de noi, doamnă! De la noi își încasează salariile! Păi noi plătim, ca să își bată ei joc de noi? Până când? Sunt doar două ghișee deschise. Eu am bonul cu numărul 1.140 și de-abia s-a ajuns la 1.104. Cred că mai trece o oră până plătesc… Nu plătesc pe internet că nu am cont în bancă și nu deschid un cont doar pentru taxe și impozite. Nu îmi permite pensia pe care o am“, a spus Maria Mirea.

„Am venit să le dau bani!“

Craiovenii s-au revoltat că sunt ținuți la DIT câte două ore la coadă să își plătească impozitele (Foto: Lucian Anghel) O femeie în baston stătea de peste o oră la rând, la ghișeul DIT (Foto: Lucian Anghel)

Un tânăr era revoltat că la DIT funcționau doar două ghișee unde se puteau încasa impozitele craiovenilor. „Doamnă, aștept de-o oră să plătesc. Sunt doar două ghișee deschise. Vi se pare normal? Ia uitați câtă lume este în sală. Am lăsat copilul singur acasă și am venit să le dau bani! Nu e normal ce se întâmplă! Cred că mai stau o oră și jumătate. Am încercat să plătesc on-line, dar sunt o groază de alea pe acolo și am zis să nu greșesc, că zice că plătești pe propria ta răspundere. Știu cum sunt cozile acum, dar am zis că mai bine plătesc anul ăsta la ghișeu și de la anul voi achita on-line“, a spus Florin Stan. „Suntem foarte nemulțumiți că sunt doar două ghișee deschise. Vin de la Evidența populației, că nu le merge sistemul acolo și stăm aici la cozi“, a spus alt bărbat aflat la rând. „Ne-au trimis de acolo să plătim aici că nu le merge sistemul acolo. Am stat de la ora 7.00 acolo, iar aici luăm coada de la început. Suntem oameni bolnavi. Sunt diabetică și stau în picioare la două cozi, pentru o chitanță de 7 lei și 50 de bani“, a spus o femeie revoltată că mai avea de stat la DIT Craiova cel puțin o oră și jumătate la rând. De la Direcția de Evidență a Persoanelor s-a confirmat că aplicația de la casierie nu a funcționat între orele 8.00 și 11.15, dar situația s-a remediat după ce a mers acolo informaticianul de la DIT Craiova (casieria respectivă este a Direcției de Impozite și Taxe și soft-ul este tot al celor de la DIT), motiv pentru care persoanele care aveau de plată taxa de 7,5 lei erau direcționate către sediul central al Direcției de Impozite și Taxe. Nici la punctul de colectare a impozitelor al DIT de pe strada Mitropolit Firmilian nu s-au putut încasa impozitele locale în cursul dimineții, din același motiv.

Și la ghișeul destinat certificatelor fiscale era aglo­merație la sediul central al DIT. „Stau de 45 de minute la rând și au trecut doar patru persoane. De la bonul numărul 67 până la 71. Faceți și dumneavoastră calculul. Cred că mai stau o oră, că mai am 15 persoane înaintea mea. Nu mi se pare normal ca pe banii noștri să stăm atâta la rând. Uitați-vă ce aer este aici. Insuportabil!“, a spus alt tânăr aflat la rând, Lucian Tuță.

Un casier, plimbat între Craiovița Nouă și sediul DIT de la piață

Conducerea DIT Craiova recunoaște că sunt doar două ghișee deschise pentru plata impozitelor și taxelor locale, dar invocă lipsa de personal: „Avem un casier pe care îl aducem aici din Craiovița Nouă când este aglomerat“. Conducerea DIT a lăsat să se înțeleagă că craiovenii care aleg să-și plătească impozitele la sediul DIT din Piața Centrală se vor chinui în continuare la cozi, pentru că vor fi deschise doar două ghișee până în a doua jumătate a lunii martie, când sunt preconizate că se vor face angajări. Reprezentanții DIT Craiova au menționat că pe 10 și 13 martie se organizează concurs pentru ocuparea a 33 de posturi în instituție și că 12 dintre inspectorii care vor fi angajați vor avea și atribuții de casier.

Puteți plăti on-line, pe ghiseul.ro

Între timp, craiovenii își pot achita impozitele și taxele pe proprietate on-line, dacă dețin un card bancar, au adresă de e-mail și conexiune la internet. Pe portalul www.ghiseul.ro sunt mai multe modalități de plată, care anul acesta au fost îmbunătățite față de anul anterior. În prima variantă (plata cu autentificare) se face conectarea pe ghiseul.ro pe baza CNP-ului persoanei care vrea să plătească impozitele on-line. Urmează validarea cardului cu care se face plata și solicitarea credențialelor. Numele de utilizator și parola de acces sunt furnizate în câteva minute pe adresa de e-mail indicată de utilizatorul care vrea să plătească on-line impozitele și taxele. După ce sistemul le furnizează individual sumele de plată către DIT Craiova, utilizatorul face plata cu cardul care a fost autentificat în prealabil. Această modalitate de plată îi poate scăpa pe craioveni de statul la cozi pe la ghișee, însă tot apar sincope. Proprietarii de autovehicule care plătesc on-line impozitele pe ghiseul.ro tot sunt nevoiți să mai facă un drum până la Direcția de Impozite și Taxe, ca să își ridice vigneta ce atestă că a fost plătită taxa de parcare.

Dacă doi soți sunt coproprietarii unui apartament și primesc fiecare decizie de impunere de la DIT cu jumătate din impozitul de plată, atunci ei se autentifică pe giseul.ro, dar nu pot plăti întregul impozit cu același card. Fiecare dintre soți trebuie să își autentifice în sistem propriul card bancar cu care să se facă plata. Nu poate plăti unul cu cardul celuilalt. În plus, un craiovean încearcă de trei zile să afle cât are de plată, după ce s-a autentificat pe ghiseul.ro, iar sistemul îi arată doar suma de plată reprezentând impozitul pe mașină și taxa de parcare, dar nu îi arată cât are de plată pentru locuință. Reprezentanții DIT spun că ei au transmis întreaga bază de date cu impozitele craiovenilor către ghiseul.ro și că acei craioveni care întâmpină probleme trebuie să întrebe mai întâi pe responsabilii cu portalul respectiv, iar dacă nu sunt lămuriți, atunci să facă un drum până la DIT Craiova, ca să li se comunice situația din ROL-ul său.

Atenție la plățile fără autentificare!

Tot pe ghișeul.ro mai există o modalitate de plată a impozitelor locale, și anume plata fără autentificare. Acolo nu se folosește user (nume de utilizator) și parolă, deci plata o poate face oricine cu cardul, dar trebuie să știe exact suma pe care o are de plată și ROL-ul persoanei către care efectuează plata. Concret, „pentru această variantă de plată nu sunt disponibile consultarea în timp real a obligațiilor de plată și istoricul tranzacțiilor, astfel putând fi plătite doar taxe și impozite al căror cuantum vă este deja cunoscut. Dacă aveți la cunoștință valoarea totală a impozitelor și taxelor datorate veți putea efectua plata totală, fără însă să vizualizați detaliile și să beneficiați de alte facilități“, se arată pe ghiseul.ro, în dreptul rubricii „Plăți fără autentificare“. Însă se pune problema cum plătește o persoană la această rubrică astfel încât să beneficieze de bonificația de 10% aferentă impozitelor pe proprietate, dacă nu știe sumele exacte de plată? Ei pot să aștepte să primească la domiciliu (prin curier) decizia de impunere emisă de DIT, iar dacă această decizie nu ajunge până către mijlocul lunii martie, atunci acele persoane trebuie să ajungă la sediul Direcției de Impozite și Taxe să întrebe cât au de plată sau să solicite din timp datele de la DIT pe e-mail.

În cazul în care o persoană știe suma totală de plată pe anul în curs și are și mașină, atunci trebuie să scadă 10% din suma totală a impozitului pe casă și pe mașină, dacă achită on-line înainte de 31 martie 2017. Decizia de impunere se emite conținând impozitul total de plată pe întregul an, deci fără să se aplice bonificația. Atenție! Pentru taxa de parcare de 40 de lei pe an nu se aplică bonificație. Cei care își calculează impozitul de plată și au în vedere și bonificația de 10%, atunci trebuie să aplice reducerea respectivă doar la impozitul efectiv pe casă și pe mașină.

Craiovenii plătesc cu greu on-line

Potrivit datelor de la Direcția de Impozite și Taxe Craiova, în luna ianuarie a anului 2016 își achitaseră impozitele pe proprietate on-line (pe ghiseul.ro) 218 persoane, iar în ianuarie 2017 achitaseră prin intermediul internetului 493 de craioveni. Comparativ, la ghișee s-au achitat majoritatea impozitelor. Până pe 25 ianuarie 2017, DIT Craiova emisese 11.145 de chitanțe, adică pentru atâtea ROL-uri s-au plătit impozitele cu bani cash, la ghișee.