» Operele lui Brâncuşi, promovate de tenismenii români de Cupă Davis

Echipa României de Cupă Davis a fost ambasadorul Gorjului, la Minsk, în Belarus. Autorităţile din Târgu Jiu au profitat de ocazie şi au trimis către Ambasada României, prin intermediul tenismenilor români, materiale de promovare a operelor lui Constantin Brâncuşi, în speranţa că vor reuşi să facă şi mai mult cunoscută valoarea inestimabilă a sculptorului de la Hobiţa. Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, a declarat că a ales această cale şi pentru că la Minsk s-au întrecut, în primele zile din această lună, cele mai bune echipe naţionale de tenis din Europa şi Africa. „Ştiind faptul că echipa de Cupă Davis a României se deplasează în Belarus, am profitat şi am trimis prin intermediul echipei materiale de promovare la Ambasada României la Minsk. Am promis că vom trimite materiale către ambasadă şi către alte ambasade. Avem o relaţie foarte bună cu Federaţia Română de Tenis şi cu Ambasada din Belarus. Acolo au organizat şi o expoziţie anul trecut, dedicată operelor brâncuşiene”, a spus Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu.