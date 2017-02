» Condescu, îmbogăţit de instanţă cu peste 800.000 de euro de la Pandurii

Liderul de sindicat Marin Condescu, preşedinte al Uniunii Sindicatelor Miniere din Oltenia (USMO), a obţinut o decizie uluitoare din partea instanţei de judecată în ceea ce priveşte banii pe care îi are de recuperat de la Clubul Pandurii. Potrivit Tribunalului Gorj, Marin Condescu, fostul preşedinte al Clubului Pandurii, aflat în insolvenţă, are dreptul să primească din partea echipei suma de peste 800.000 de euro, fiind considerată o creanţă „pură şi simplă, fără a fi supusă vreunei condiţii“, se menţionează în decizie. Magistraţii au analizat la sfârşitul săptămânii trecute contestaţiile formulate la tabelul preliminar al creanţelor la Tribunalul Gorj. Principalul contestatar este Clubul Pandurii, care nu a fost de acord cu sumele cerute de 15 persoane, în principal fotbalişti. „Soluția pe scurt: Sentinţa nr. 41/03.02.2017 – Admite în parte contestaţiile formulate de contestatoarele AXIFARM SRL şi SUCCES NIC COM SRL prin administrator judiciar SIOMAX SPRL în consorţiu cu CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL. Dispune modificarea tabelului preliminar de creanţe în sensul că se va trece creanţa rezultată din drepturi izvorâte din raporturi de muncă în cuantum de 6.518.951,47 lei în loc de 10.754.244,57 lei. Respinge în rest contestaţiile contestatoarelor AXIFARM SRL şi SUCCES NIC COM SRL prin administrator judiciar SIOMAX SPRL în consorţiu cu CITR FILIALA BUCUREŞTI SPRL. Admite contestaţia formulată de contestatoarea AJFP GORJ şi dispune modificarea tabelului preliminar de creanţe în sensul că se va trece creanţa bugetară de 4.227.401 lei fără menţiunea de a fi provizorie până la evaluarea obiectului clauzei de preferinţă. Ia act de renunţarea la judecarea contestaţiei formulată de debitoarea CLUBUL SPORTIV PANDURII-LIGNITUL prin administrator special Golea Marin. Anulează ca netimbrată contestaţia formulată de contestatoarea Pisc Scrădeanu Gabriela Elena. Admite contestaţia formulată de contestatorul Becheru Cristian Vasile şi dispune înscrierea în tabelul de creanţe a creanţei în cuantum de 9.958 de lei în loc de 7.591 de lei. Admite în parte contestaţia formulată de contestatorul Condescu Marin. Dispune înscrierea creanţei în cuantum de 3.796.723,01 lei (echivalentul sumei 843.585 de euro), pură şi simplă, fără a fi supusă vreunei condiţii, în rangul prev. de art. 161 pct. 8 din legea insolvenţei“, potrivit Tribunalului Gorj.

Clubul Internaţional Curtea de Argeş, acceptat între creditori

Judecătorii au fost de acord şi cu înscrierea provizorie în tabelul de creanţe a Clubului Internaţional Curtea de Argeş, de la care Pandurii a cumpărat mai mulţi jucători în trecut. Ar fi rămas însă restanţe la plăţi: „Dispune înscrierea provizorie a creanţei contestatoarei FOTBAL CLUB INTERNATIONAL CURTEA DE ARGEŞ în tabelul de creanţe prin administrarea de probe cu privire la întreruperea cursului prescripţiei, prin depunere de înscrisuri în acest sens de către contestatoare şi verificări în contabilitatea debitoarei cu privire la plăţi parţiale care le-a efectuat creditoarei în contul creanţei totale din facturile invocate prin cererea de creanţă şi prin contestaţie. Cu apel în 7 zile de la comunicare“, potrivit Tribunalului Gorj,

Are datorii de peste 5,7 milioane de euro

Clubul Pandurii este în insolvenţă şi are ca administrator judiciar firma CONSULTING COMPANY IPURL. Potrivit Tabelului preliminar al creanţelor, Clubul Pandurii are de plătit aproape 5,7 milioane de euro către peste 170 de creditori. Este vorba de persoane fizice şi juridice, începând de la fotbalişti, UEF Motru (210.000 de lei), Marin Condescu, service-uri auto, operatori de turism, Terra Sat Severin SRL (92.000 de lei – servicii de reclamă şi publicitate), Premier Palace SRL (33.000 de lei – Servicii hoteliere, restaurant şi SPA). În tabel apar şi creanţele impresarei Anamaria Reghecampf, în urma a două transferuri, dar şi creanţele lui Ovidiu Golea (49.450 de lei – rate leasing) sau Medserv Min (creanţe de 14.000 de lei). În tabelul preliminar al creanţelor figurează şi fiul fostului preşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, Ion Călinoiu. Este vorba de Mădălin Ion Călinoiu, împuternicit al lui Hemidi Amir, un fotbalist din Olanda. Creanţa de recuperat de către fiul lui Călinoiu pentru cetăţeanul olandez este de 7.718 lei. Restanţele salariale către jucători şi angajaţi ai clubului se ridică la 10.754.244,57 lei. Fostul preşedinte al Clubului Pandurii, Narcis Răducan, are de încasat peste 435.000 de lei.