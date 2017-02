» Primărie avertizată pentru că elevii fac ora de sport pe stradă

Avocatul Poporului s-a autosesizat şi a transmis un avertisment primăriei din comuna gorjeană Scoarţa pentru că elevii de la școala din satul Budieni fac ora de sport pe stradă. Pentru că nu au o sală de sport, 140 de copii se antrenează pe un drum județean pe care circulă multe mașini. Este vorba de perioadele în care vremea permite acest lucru. Chiar și în aceste condiții, pentru unii dintre elevi, atletismul a devenit sport de performanță. Avocatul Poporului i-a solicitat primarului Ion Stamatoiu să găsească urgent o soluție pentru a nu pune viețile copiilor în pericol. „Avocatul Poporului a văzut sesizările din presă pe care le-am făcut în legătură cu situația de la școala din Budieni. Avem o elevă campioană şi face antrenamente pe unde apucă. Copiii sunt scoşi, când vremea permite, să facă ora de sport pe stradă. Am primit sesizare de la Avocatul Poporului pentru faptul că punem în pericol integritatea fizică a copiilor de la această şcoală“, a spus Ion Stamatoiu.

Au nevoie de bani

Edilul-șef al localității Scoarța, Ion Stamatoiu, a declarat că școala din Budieni are o vechime de peste 100 de ani. Cu toate că are proiectul pentru o nouă unitate de învăţământ, edilul nu a reuşit să găsească, deocamdată, fondurile necesare. Finanţarea ar putea fi asigurată de Compania Naţională de Investiţii, însă nu se cunoaşte data la care vor fi aprobate fondurile. Cu toate acestea, construcţia sălii de sport la Budieni ar intra la capitolul urgenţe. „Am avut o discuţie la Compania Naţională de Investiţii. Avem o şcoală foarte foarte veche, are peste o sută de ani. Este practic căzută. Am obţinut toate avizele pentru o şcoală nouă. Vom pune la dispoziţia Companiei de Investiţii acest teren. Ni s-a promis că vom putea să construim o sală de educaţie fizică. Nu putem să construim o sală de sport pentru că va avea doar 120 de locuri. Vreau să apucăm să construim această sală de sport acolo şi copiii să poată să facă orele de sport în condiţii normale şi în siguranţă“, a declarat Stamatoiu.