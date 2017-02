» Deșeurile de la Orșova, ridicate de Garda de Mediu

Problema ridicării deşeurilor menajere la Orşova este încă departe de a fi rezolvată. Sunt mai bine de două săptămâni de când firma de salubritate a sistat colectarea gunoiului. Motivul este recenta taxă impusă de stat pentru deșeurile nereciclate depozitate în spații conforme. Societatea de salubritate din orașul de la Dunăre a solicitat consiliului local dublarea tarifului la gunoi, iar administrația orșoveană a refuzat să facă această propunere legislativului local, pe motiv că nu este justificată. De pe 18 februarie, de la Orșova nu a mai fost ridicată nici măcar o pungă de gunoi, iar în spațiile de depozitare erau zeci de tone de deșeuri, care din cauză că temperaturile au crescut în ultimele zile au început chiar să împrăștie un miros de nesuportat. Reprezentanții Gărzii de Mediu Mehedinți au încercat să medieze acest conflict, însă cel puțin până în acest moment nu au reușit. „Au fost aplicate două amenzi, una în valoare de 50.000 de lei operatorului de salubritate, pentru depozitare necontrolată de deşeuri şi încă una de 50.000 de lei primăriei, pentru că nu a respectat măsurile impuse de către controalele Gărzii de Mediu“, a declarat Cătălin Tutilescu, inspectorul-şef al instituţiei.

Acţiune de ecologizare a Orşovei

Pentru a mai descongestiona situaţia şi pentru a mai ridica din sutele de tone de deşeuri de pe străzile Orşovei, reprezentanţii Gărzii de Mediu au organizat miercuri o acţiune de ecologizare. Au fost solicitate mai multe autospeciale de la firma care deţine depozitul ecologic al oraşului Drobeta Turnu Severin, care s-au deplasat la Orşova şi au ridicat deşeurile menajere din zonele cele mai afectate. Nemulţumirea locatarilor a fost exprimată în termenii cei mai duri, atât la adresa primarului, cât şi la adresa firmei de salubritate. „Nu mă întrebaţi pe mine ce e cu gunoaiele astea pe străzi, întrebaţi primarul pesedist! Nu este posibil aşa ceva, să trăim în România secolului 21 într-o asemenea mizerie. Avem şi noi pretenţii de ţară europeană, dar la ce s-a întâmplat în aceste zile în ţară ce să mai spunem de ce se întâmplă nu de două săptămâni, ci de ani buni, la Orşova, cu gunoiul şi cu apa potabilă“, a declarat un localnic revoltat de situaţie. „Este foarte bine că au venit, îşi fac oamenii treaba. Ce să vă mai spunem despre situaţia asta, ăsta e oraşul nostru“, este declaraţia unei alte locatare. „Suntem de râsul lumii. Operatorul de salubritate nu face nimic pentru oraşul ăsta, numai ia banii. Este o ruşine, ar trebui să i se rezilieze contractul“, spune alt locatar nemulţumit. „Am decis să sprijinim iniţiativa Gărzii de Mediu pentru colectarea deşeurilor de pe raza municipiului Orşova. În urma situaţiei de urgenţă create

ne-am deplasat cu echipaje şi cu salariaţii noştri şi vom ridica deşeurile menajere de acolo. În ceea ce priveşte noua taxă, este în vigoare o ordonanţă conform căreia fiecare tonă de deşeuri depozitată trebuie taxată cu 80 de lei. În depozitul de deşeuri menajere pe care îl administrăm noi, fiecare tonă de deşeuri depozitată, în funcţie de această ordonanţă, trebuie taxată cu 80 de lei pe tonă şi operatorul trebuie să plătească această taxă“, a declarat Mirel Damian, directorul firmei de salubritate din Drobeta Turnu Severin.

Primarul nu plăteşte amenda, dar nici nu are soluţii

Sancţionat cu 50.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor impuse de către controalele Gărzii de Mediu, edilul oraşului, Marius Stoica, spune că nu va plăti amenda, ci o va contesta. „Am convocat comitetul local pentru situaţii de urgenţă, unde am prezentat situaţia. Membrii acestui for s-au exprimat că într-adevăr este o situaţie de urgenţă, s-au constatat depozitări majore de gunoi şi vom face exact de prevede legea, vom analiza paşii pe care trebuie să-i urmăm şi aşteptăm ca şi consiliul local să-şi spună un punct de vedere. Consider că avem un contract în derulare, indiferent dacă ni se solicită sau nu nişte ajustări de preţuri, practic dublări, este un contract în derulare şi sunt de părere că până la adoptarea solicitărilor dânsului, de mărire a preţului, operatorul era obligat de contract să ridice gunoiul. Amenda de la Garda de Mediu nu o vom plăti pentru că eu, personal, consider că nu eram responsabil de ridicarea gunoaielor şi voi contesta în instanţă şi cu siguranţă o voi câştiga“, a declarat primarul Marius Stoica. Întrebat dacă are de gând să rupă contractul cu firma de salubritate sau să propună consiliului local majorarea preţului, edilul nu a dat un răspuns tranşant.