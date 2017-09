» Școli din Dolj, încă în șantier

Pregătirile pentru noul an școlar nu se vor termina la timp în toate unitățile școlare din județul Dolj. Începute în luna august, lucrările de consolidare și modernizare sunt acum în plină desfășurare și vor fi cazuri în care acestea vor continua și după ce elevii și profesorii vor intra în clase. Deși au mai rămas puține zile până când clopoțelul va suna nu se știe încă dacă vor fi clădiri care vor rămâne închise.

Mai sunt doar câteva zile până când elevii și profesorii vor reveni la cursuri. În Dolj, în unele școli elevii vor găsi șantierele deschise. Un astfel de exemplu va fi în comuna Tălpaș, la Școala gimnazială din centrul localității, unde de o lună au început lucrările de consolidare a unei clădiri care avea pereții sprijiniți de bârne. Deși banii pentru astfel de lucrări au fost alocați încă de anul trecut, primarul localității spune că au fost de durată procedurile de licitație, fiind alocați peste 800.000 de lei. „Lucrările sunt în derulare. Am început pe 1 august pentru că a durat procedura de licitație, dar suntem în stadiu avansat. S-a făcut subzidire la clădire, s-a dat jos tencuiala la exterior și la interior, s-au dat jos tavanele și se lucrează în continuare pentru consolidarea și modernizarea clădirii. Se va reface inclusiv instalația electrică și vom face și grupuri sanitare în interior. Investiția este de 850.000 de lei și va fi gata probabil la jumătatea lunii octombrie sau cel târziu pe 1 noiembrie. Până atunci, elevii din clasele V-VIII care învățau în clădirea respectivă se vor muta în celălalt corp de clădire unde învață cei din clasele primare și programul va fi de două ture, de dimineață școlarii și la prânz elevii de gimnaziu. Așteptăm ca luni să vină și controlul de la Inspectoratul Școlar Județean Dolj cu reprezentanți ai Prefecturii Dolj și din partea DSP Dolj“, a declarat Gabriel Dănciulescu, primarul comunei Tălpaș. De altfel, la această unitate de învățământ se va schimba și managerul pe 1 septembrie, conducerea fiind preluată de alt cadru didactic care a promovat concursul organizat la ISJ Dolj.

La Școala Izvoare se construiesc noi grupuri sanitare

La Școala gimnazială Izvoare se va renunța la grupurile sanitare de peste drum

Și la Școala Izvoare, șantierul este în plină derulare. La această unitate școlară se lucrează la construirea unor noi grupuri sanitare, ca elevii să nu mai treacă strada pentru a ajunge la toaletă. Primarul comunei, Ionel Voicu, spune că lucrările sunt în stadiu avansat și dă asigurări că acestea se vor termina până la începerea noului an școlar. „Șantierul s-a deschis în prima săptămână a lunii august, dar s-a lucrat bine. S-a ridicat construcția și acum sunt la finisaje, trebuie să pună grupurile sanitare, să facă legăturile, să facă fosa. Construcția respectă toate normele cu rampă pentru persoanele cu handicap. Am prevăzut trei grupuri sanitare pentru băieți, trei pentru fete și două pentru profesori. Totul ne-a costat 200.000 de lei, oricum mai puțin decât s-a dat la celelalte grupuri sanitare, care au fost făcute peste drum. Acelea rămân pe loc ca utilitate pentru baza sportivă. Nu am mai făcut alte investiții sau reparații la ele, pentru că le avem pe acestea în construcție și nu necesitau. Acelea sunt închise“, a precizat primarul Ionel Voicu. În ceea ce privește încălzirea școlii, pentru că pe perioada iernii centrala nu face față și frigul se resimte, primarul de la Izvoare a precizat că a depus un proiect la Ministerul Dezvoltării pentru modernizarea clădirii și așteaptă finanțarea. „Am depus un proiect de modernizare a unității școlare, proiect care prevede schimbarea învelitorii la clădire și modernizarea ei în totalitate. Este un proiect de 600.000 de lei care a fost deja aprobat de Ministerul Dezvoltării. Avem termen o lună să depunem documentație tehnică detaliată și apoi aștept să fiu chemat pentru a semna contractul de finanțare. Astfel, prin modernizarea școlii, tavanele vor fi făcute mai jos și atunci centrala va face față“, a mai spus edilul Voicu.

Deschiderea Liceului din Malu Mare, incertă

Și la Liceul Tehnologic „Aurelian Ionete“ din Malu Mare s-au reluat lucrările, astfel încât clădirea în care s-au investit peste 800.000 de lei pentru modernizare să poată fi recepționată, întrucât în prezent nu se poate face recepția lucrării pentru că nu se respectă normele ISU. Primarul Ilie Dodocioiu spune că se lucrează la modificările cerute pentru recepție, dar dacă se va deschide sau nu liceul la începerea noului an școlar se va ști abia joi.

„Am alocat încă 18.000 de lei pentru a îndeplini condițiile de autorizare cerute de ISU, în sensul că trebuia să punem niște uși speciale care să nu ia foc. S-au făcut și pereți suplimentari pentru a se pune ușile respective. Un fel de recompartimentare a unui spațiu din clădirea liceului. Aceste lucrări se vor termina repede. Miercuri, vrem să facem recepția. Deja am chemat pe cei de la ISC și ISU pentru a recepționa lucrarea. Sperăm ca anul școlar să înceapă acolo, dar exact cum vor sta lucrurile vom afla joi“, a precizat Ilie Dodocioiu, primarul comunei Malu Mare. În cazul în care clădirea va fi ținută în continuare închisă, elevii din Malu Mare vor învăța în două ture la școala gimnazială.