» Doar 10.000 din cei 750.000 de elevi români aflaţi în Italia participă la cursuri de limba română

Ministrul românilor de pretutindeni, Andreea Păstârnac, a declarat, la un eveniment dedicat Zilei Limbii Române, că, în diaspora, sunt mulţi copii români care nu învaţă limba maternă, precizând că, în Italia, din peste 750.000 de elevi români, doar 12.000 fac ore de limba română în şcoală.

„În diaspora lucrează aproximativ patru milioane de români, foarte mulţi copii sunt acolo. Doar în Italia, peste 750.000 de copii români sunt înscrişi în sistemul naţional de învăţământ. Dintre aceştia, cu sprijinul Ministerului Educaţiei Naţionale, reuşesc doar între 8.000 şi 12.000 de copii să aibă oră de limba română pe săptămână, într-un sistem opţional sau datorită eforturilor miilor de voluntari, care sâmbăta sau duminica predau limba română“, a declarat ministrul românilor de pretutindeni, Andreea Păstârnac.

Ministrul a explicat că statul român finanţează cinci şcoli de limba română din Grecia şi importanţa cunoaşterii limbii materne trebuie oferită de profesori şi specialişti.

„Peste două săptămâni, vom fi la Atena deoarece statul român finanţează cinci şcoli de limba română. Suntem în faţa unui fenomen istoric, în care, într-adevăr, diaspora emergentă, comunităţile istorice ale României sunt în continuă dezvoltare şi dincolo de aspectele demografice, de aspectele sociale, trebuie să realizăm că limba română ieşită din arealul ei de formare modernă este în faţa unor încercări extraordinare. Cred foarte mult că după ce vom da manuale copiilor care astăzi învaţă în diaspora, avem nevoie de experţi, de vocile lingviştilor, ale profesorilor de limba română pentru a explica importanţa limbii materne“, a adăugat ministrul românilor de pretutindeni.

Prezent la evenimentul dedicat Zilei Limbii Române, academicianul Eugen Simion a explicat că familia şi şcoala nu se mai ocupă de educaţia copiilor, motiv pentru care mulţi studenţi ajung în facultate şi nu ştiu să scrie corect.

„În formarea unui vocabular frumos, îngrijit, în ziua de astăzi, familia nu mai are un rol, nu mai are grijă, nu mai are timp, nici şcoala, din păcate. Altfel nu se explică cum la facultate vin acum nişte tineri care unii dintre ei nici nu ştiu să scrie româneşte. Guvernanţii au lucruri mai importante de făcut, probleme economice, se ceartă între ei“, a explicat Eugen Simion, acadamician la Academia Română.

Ziua Limbii Române se sărbătoreşte, în România, din 2013, în timp ce în Republica Moldova, acest eveniment are loc încă din 1990.

Vorbim aceeași limbă și la București, și la Chișinău; cândva și în aceeași țară

Președintele PMP, Traian Băsescu, a afirmat, de Ziua Limbii Române, că la București și Chișinău se vorbește aceeași limbă, sunt împărtășite aceeași cultură și aceeași credință, arătând că toate acestea vor fi făcute cândva și în aceeași țară.

„Este Ziua Limbii Române! Este al cincilea an de când onorăm la unison, români de-o parte și de alta a Prutului, dar și de peste tot în lume, limba română“, a scris joi Băsescu pe Facebook.

El amintește că prin Decretul nr. 304 din 13 martie 2013 a promulgat Legea nr. 53/2013 privind instituirea Zilei Limbii Române în România, iar, în același an, Curtea Constituțională de la Chișinău a declarat limba română oficială și în Republica Moldova.

„La București și Chișinău vorbim aceeași limbă, împărtășim aceeași cultură, aceeași credință și ne închinăm înaintașilor aceleiași istorii. Cândva, cu siguranță, le vom face pe toate în aceeași țară!“, arată Băsescu.

„Acestor români le datorăm respect și recunoștință. De la ei putem învăța, de exemplu, să prețuim limba română zi de zi, iar astăzi să o cinstim cum se cuvine! La mulți ani, români! La mulți ani, vorbitori ai limbii române!“, conchide Traian Băsescu.