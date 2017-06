» Elevii, surprinși de dificultatea evaluării la matematică

Absolvenții de gimnaziu au susținut ieri evaluarea națională la matematică. În Dolj, la această probă a crescut numărul absenților. Emoțiile au fost greu de gestionat de candidați. O elevă a ajuns la urgența Spitalului Județean Dolj și a fost reprogramată să susțină examenul. În ceea ce privește subiectele, elevii au declarat la ieșirea din săli că au fost cerințe mai dificile decât în sesiunea specială.

Emoții mari ieri pentru elevii de gimnaziu și pentru părinții lor. S-a desfășurat evaluarea la matematică, considerată a fi și cea mai dificilă probă. În Dolj, la acest examen numărul candidaților a mai scăzut. Dacă pentru această sesiune s-au declarat înscriși 4.370 de candidați, ieri s-au mai prezentat puțin peste 4.100 elevi. „La proba scrisă de matematică, desfășurată în intervalul orar 9.00 – 11.00, s-au prezentat 4.187 de candidați, fiind înregistrați 169 de absenți la acest examen“, a precizat inspectorul școlar general Monica Sună. Nici de această dată nu au lipsit cazurile speciale. O elevă a fost transportată la Urgența Spitalului Județean Craiova. „La centrul de examen de la Școala gimnazială «Ion Creangă» am avut o elevă căreia i s-a făcut rău. A ajuns la spital. Între timp starea i s-a îmbunătățit și a primit posibilitatea de a relua evaluarea națională la ora 13.00“, a mai precizat inspectorul școlar general.

Emoții până la afișarea rezultatelor

Subiectele la matematică nu au mai fost la fel de ușoare cum au fost la examenul de limba română, cel puțin așa au declarat elevii la ieșirea din examen. „La partea a treia, unde am avut un dreptunghi și un cilindru au fost cerințe ceva mai dificile. De exemplu, la dreptunghi trebuia să demonstrăm că trei puncte sunt coliniare și s-a cerut să arătăm că două drepte sunt perpendiculare. La cilindru, una din cerințe a fost să calculăm sinusul unui unghi. La partea a doua am avut funcții și acolo era nevoie de multă atenție, iar la prima parte erau exerciții din cunoștințele de bază. A fost o sesiune cu multe emoții. Acum așteptăm rezultatele“, a spus Oriana Coandă, elevă la Școala gimnazială „Traian“ din Craiova.

Au fost și candidați care au apreciat că subiectele au fost mai dificile decât cele de la sesiunea specială pentru olimpici. „S-a dat ceva neașteptat. Au fost cerințe mai dificile decât la sesiunea specială. Gradul de dificultate a fost însă mediu. Problema de geometrie plană ne-a pus ceva dificultăți. Am avut un dreptunghi la care să aflăm perpendicularitatea a două drepte și coliniaritatea a trei puncte. Problema de geometrie în spațiu a fost ceva mai ușoară, am avut de calculat aria, sinusul unghiurilor și dreptei, la partea a doua au fost probleme de aritmetică, iar la prima parte au fost exerciții din cunoștințele de bază. Cele mai multe cerințe au fost din clasa a VIII-a“, a spus eleva Ana Marin. Și cei care intenționează să opteze pentru profil de matematică-informatică au precizat că ultimul subiect a făcut departajarea între cei foarte bine pregătiți și cei de nivel mediu. „Am stat cam o oră și jumătate în sală. Primele două subiecte nu au pus probleme prea mari de rezolvare. Ceva mai dificilă a fost partea a treia, dar cu atenție am reușit să le rezolv. Personal m-am pregătit foarte mult la matematică pentru că vreau să urmez un profil de matematică-informatică. Am și lucrat destul de multe teste pe săptămână. Am fost ajutat foarte mult de profesorii de la școală cu pregătirea suplimentară“, a spus elevul Mihnea Lascu. Elevii au spus că vor avea emoții până când vor afla rezultatele. Lucrările se corectează în alt județ. Potrivit calendarului, pentru evaluarea națională primele rezultate se vor afișa, luni, 26 iunie. Elevii vor avea la dispoziție patru ore pentru a depune contestații, în intervalul orar 16.00 – 20.00.

Gorj: 81 de absenţi de la evaluarea naţională, la matematică

Un număr de 81 de elevi au absentat ieri de la evaluarea naţională, la proba la matematică. În cele 84 de centre de examen au fost prezenţi în ultima zi a evaluării naţionale 2.880 de absolvenţi, dintr-un total de 2.961 de candidaţi înscrişi în concursul naţional. Şi la limba română au lipsit 77 de candidaţi. Rezultatele vor fi afişate pe 26 iunie, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor putea fi depuse în aceeaşi zi între orele 16.00 şi 20.00. Anul acesta, ponderea mediilor din clasele gimnaziale scade la 20%, faţă de 25%, cât a fost până acum. Cel mai probabil, rezultatele finale ale examenului de evaluare naţională vor fi afişate în jurul datei de 2 iulie. În cele 84 de centre de examen pe parcursul celor două probe nu au fost înregistrate nici un fel de incidente care să vizeze eventuale fraude.

Profesorul Miron Chişamera, audiat în Comisia Judeţeană

Un singur incident a vizat un profesor care a fost preşedinte al centrului de examen de la Licurici. Este vorba de directorul Şcolii Generale din comună, Miron Chişamera. Acesta era şi preşedinte de centru de examen şi avea fiul implicat în evaluarea naţională, respectiv unul dintre candidaţii care au susţinut examenul în centrul de la Berleşti. Profesorul respectiv a fost exclus din structura de organizare a examenului de evaluare naţională şi riscă să nu mai poată participa la astfel de evaluări în următorii ani. Georgeta Popescu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, a declarat că profesorul Chişamera a fost audiat ieri de comisia judeţeană de examen, care urmează să dispună şi măsuri. Dascălul a declarat că nu a ştiut că nu are voie să facă parte din comisia respectivă, dacă fiul său era unul dintre candidaţii la evaluarea naţională.