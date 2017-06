» Mergi să ceri reducerea impozitului pe locuință și te trezești cu majorare

Un craiovean a solicitat la Direcția de Impozite și Taxe recalcularea impozitului pe locuință, având în vedere că instituția nu i-a aplicat reducerea valorii impozabile prevăzută în Codul Fiscal, în funcție de vechimea blocului. În loc să îi reducă valoarea impozabilă cu 10%, având în vedere că blocul în care locuiește este construit în 1981, DIT Craiova l-a obligat pe om să plătească o sumă în plus la impozit, plus majorări de întârziere pe ultimii cinci ani. Bărbatul nu fusese informat vreodată că ar avea vreo restanță de plată. Iată cum a fost posibilă o astfel de situație paradoxală.

După dezvăluirile din GdS legate de faptul că Primăria Craiova, prin Direcția de Impozite și Taxe (DIT), nu respecta Codul Fiscal și nu le acorda craiovenilor o reducere de impozit (respectiv o reducere a valorii impozabile) cu 10%, 30% sau cu 50% în funcție de vechimea locuinței, respectiv dacă este de peste 30, 50 sau 100 de ani, mai mulți craioveni au mers să ceară la DIT recalcularea impozitului și restituirea banilor încasați în plus de instituție pe ultimii cinci ani, cât este perioada de prescripție. Așa a procedat și un craiovean, să îi spunem Mircea, care și-a plătit impozitele pe proprietate integral pe 20 martie și care în luna aprilie a depus cerere la DIT Craiova să îi recalculeze impozitul și să îi aplice reducerea de 10% stabilită prin legislația fiscală, ca urmare a faptului că blocul în care locuiește a fost construit în 1981, deci este mai vechi de 30 de ani.

În loc să îi dea, primăria îi mai ia…

În loc să beneficieze de reducerea de impozit aferentă, bărbatul s-a trezit pe 05.05.2017 cu o decizie de impunere de plată mai mare cu 72 de lei față de cât plătea anual la impozitul pe locuință, conform calculelor celor de la DIT, cu majorări de întârziere de 30,7 lei, calculate pe cinci ani în urmă, conform perioadei de prescripție. Deși în fiecare an și-a plătit impozitul integral și nu a fost informat de DIT că ar avea vreo restanță de plată, în loc să beneficieze de reducerea de 10% a valorii impozabile a imobilului, craioveanul s-a trezit cu impozit de plată în plus, cu tot cu majorări, fără să fie informat de unde provine diferența de impozit, atâta timp cât ce el nu a fost informat vreodată de către DIT că ar avea vreo datorie. Mircea se întreabă de unde provine diferența de impozit, întrucât el achita în fiecare an fie ceea ce era trecut de DIT în decizia de impunere, fie suma pe care i-o comunica funcționara de la ghișeul DIT. Și de ce să achite craioveanul majorări de întârziere, din moment ce el era cu plățile impozitelor la zi? Craioveanul plătise inițial 92 de lei drept impozit pe locuință, însă după recalculare i s-au adăugat 72 de lei, din care 30,7 lei reprezintă majorările de întârziere.

Conducerea DIT spune că s-au găsit suprafețe în plus

Contactată de GdS pentru a lămuri situația în care un craiovean a cerut restituirea unor sume încasate necuvenit de primărie, însă s-a trezit că apare cu bani de dat în plus la DIT, directoarea instituției, Elena Bonescu, a precizat că au fost mai multe astfel de cazuri în care oamenii aveau în realitate o suprafață mai mare decât cea evidențiată în acte și pentru acea suprafață în plus s-a calculat diferența de impozit pe cinci ani în urmă, plus majorările de întârziere. Întrebată cum este posibil ca la un apartament să nu fie declarată suprafața reală, din moment ce un exemplar în original al contractului de vânzare-cumpărare se depune de către noul proprietar la DIT, pentru a se lua în evidență la impozite și taxe, directoarea Elena Bonescu a precizat: „De regulă, la apartamente se constată că nu era întreaga suprafață declarată la noi, cum ar fi suprafața balconului, iar această suprafață apare când se face cadastrul și se fac măsurătorile sau când proprietarul vrea să vândă. Nu este vina noastră pentru această situație. Ei trebuie să știe ce suprafață are apartamentul. După verificări pe teren, probabil că inspectorii noștri au constatat o suprafață mai mare a proprietății, de regulă balconul nu este declarat, fapt ce face ca impozitul să fie mai mare. Orice contribuabil poate să vină în audiență la inspectorii noștri și află pentru ce le-au fost operate majorările de impozit“. Întrebată de ce s-a calculat retroactiv impozitul în plus și de ce i se percep craioveanului majorări de întârziere, din moment ce nici el nu este vinovat cu nimic, Bonescu a spus că, potrivit HCL 148/2016, aceste majorări pot fi restituite contribuabilului, dacă el plătește sumele datorate în plus și dacă depune cerere la registratura DIT.

Mircea a depus pe data de 15.06.2017 cerere pentru scutirea de la plata majorărilor de întârziere, după ce în aceeași zi achitase diferența de impozit apărută „din senin“, susține omul. Cererea lui a fost aprobată de DIT zilele trecute. Rămâne totuși un mister de ce a verificat DIT abia anul acesta suprafața balconului contribuabilului, exact când omul a cerut recalcularea impozitului și aplicarea reducerii pentru vechimea blocului. Până la această dată, craioveanul nu a primit niciun răspuns de la DIT Craiova în legătură cu acordarea reducerii de 10% a valorii impozabile, ca urmare a faptului că blocul este mai vechi de 30 de ani, reducere care trebuie aplicată respectivului contribuabil tot pe cinci ani în urmă, cum prevede legislația fiscală.

Cetățenii pot fi scutiți de majorări, dar sunt obligați să plătească principalul

Codul de procedură fiscală prevede situații în care persoanele fizice pot fi scutite de majorări de întârziere, în special când corectarea impozitelor locale nu s-a făcut din vina respectivelor persoane. Prevederea a fost preluată de Primăria Craiova prin HCL 148/2016, numai că cetățenii care au majorări de întârziere trebuie să depună cereri pentru scutirea de la plată până pe 30.06.2017. Numai că, deși Codul de procedură fiscală nu impune condiționarea contribuabilului care cere acordarea de scutiri de plata impozitelor locale principale, totuși, Primăria Craiova obligă cetățenii care vor să fie scutiți de majorări de întârziere să plătească mai întâi datoria principală, chiar dacă această recalculare a impozitului nu a fost făcută din vina contribuabilului.

La art. 5 alin. (2) din HCL 148/2016 se prevede că: „La cererea temeinic justificată a contribuabilului (…), organul fiscal local poate acorda scutirea în proporție de 100% pentru majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale, dacă obligațiile bugetare certe, lichide și exigibile, vor fi achitate la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de 30.06.2017, inclusiv, sub sancțiunea decăderii“. Persoanele fizice cărora li se anulează majorările de întârziere pot să își recupereze banii de la ghișeele DIT, dacă cer lucrul acesta, sau cu acei bani deja plătiți la primărie li se pot compensa obligații de plată viitoare.