» „Explozie“ de prețuri la apartamentele din Craiova

Unele apartamente din Craiova s-a scumpit chiar și cu 20%, informează un specialist de pe piața imobiliară, fără justificări clare, economice, ale acestor creșteri spectaculoase de prețuri. În medie, la jumătatea anului, apartamentele se scumpiseră cu 15% față de primul semestru al anului trecut, ceea ce înseamnă că proprietarii au adăugat mii de euro în plus la prețul locuințelor tranzacționate. Iată de ce consideră specialiștii că au apărut asemenea anomalii.

Apartamentele din Craiova, în special cele vechi, s-au scumpit destul de mult anul acesta, cu mult peste creșterea de prețuri înregistrată la nivel național.

Scumpirea rapidă, cu mii de euro, a apartamentelor i-a luat prin surprindere chiar și pe specialiștii de pe piața imobiliară, având în vedere că municipiul are o putere mică de cumpărare, iar economia locală nu a ieșit din tipare cu o dezvoltare mare.

„În mod normal, asistăm la creșteri de prețuri pe piața imobiliară atunci când avem influențe din zona economică spre zona persoanelor fizice, adică atunci când acestora li se măresc foarte mult veniturile, atunci când există o infuzie foarte mare de persoane pe piața muncii, atunci când există investiții foarte mari în sectorul economic. Or, în Craiova nu prea s-a întâmplat lucrul acesta și, totuși, începând cu sfârșitul anului trecut și începutul acestui an am asistat la o creștere foarte mare a prețurilor. Avem creșteri de prețuri pe segmentul apartamentelor de până la 20%. Ceea ce este colosal! Sau cel puțin pentru mine înseamnă colosal, pe o piață imobiliară cum e Craiova“, a precizat Cristian Clenciu, vicepreședintele Asociației Române a Agențiilor Imobiliare (ARAI), invitat la emisiunea „Economia Sudului“, de la Alege TV. El nu are o explicație certă a scumpirilor, dar bănuiește că ar fi vorba de reducerea ofertei de imobiliare scoase la vânzare, față de anul trecut, coroborată cu o ușoară intensificare a cererii de locuințe, manifestată mai ales în primul trimestru al anului, ca urmare a semnelor de întrebare ridicate în spațiul public vizavi de continuitatea programului „Prima Casă“. „A fost o învolburare la finalul primului trimestru al anului, când nu se știa ce se va întâmpla cu «Prima Casă», iar cumpărătorii au fost presați să cumpere la prețurile mari ridicate de vânzători“, a spus vicepreședintele ARAI.

Dacă la nivel național creșterea de prețuri din sectorul imobiliarelor a fost de aproximativ 7%, peste nivelul de alarmare din UE, care este de 6%, la Craiova creșterile de prețuri au fost și mai mari. „Nu toate creșterile de preț au fost de 20% la Craiova, dar oricum au fost creșteri de 15%, în medie, ceea ce este absolut enorm pentru o piață imatură, cum este piața imobiliară din Craiova. Mă refer la creșterea de pe primul semestru din 2017, comparativ cu primul semestru al anului 2016“, a explicat Clenciu.

Cu alte cuvinte, dacă un apartament cu trei camere s-a vândut în Craiova cu 52.000 de euro, anul acesta s-a tranzacționat cu aproximativ 62.000 de euro, deci o creștere de preț cu 10.000 de euro. Un apartament cu două camere pe care proprietarul cerea anul trecut 44.000 de euro, anul acesta s-a vândut cu 51.000 de euro. Au fost și creșteri mai mici de prețuri, dar, în general, proprietarii au tot adăugat la prețul apartamentelor câte 4.000-6.000 de euro și chiar 8.000-10.000 de euro față de prețul afișat în prima parte a anului trecut. Iată cum a explicat, în urmă cu ceva vreme, pentru GdS, proprietarul unui apartament scos la vânzare cu un anunț în GdS: „Prețul cerut este cel care consider eu că este real. Atâta cred eu că face apartamentul meu. Nu mă grăbesc să îl vând, așa că voi sta cu el la vânzare cât va fi nevoie, până obțin prețul pe care l-am cerut“.

La finalul anului 2016, creșterile de prețuri la imobiliare au fost confirmate de către Fondul Local de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, care acordă garanții pentru toate finanțările prin programul „Prima Casă“. Potrivit Fondului de Garantare, finanțarea medie pentru un credit în Dolj a crescut cu circa 3.200 de euro pe apartament, față de începutul anului 2016, respectiv față de 2015. Acest lucru înseamnă că a crescut valoarea de tranzacționare a apartamentelor cumpărate prin „Prima Casă“.

Diferențe mici de prețuri între locuin­țele noi și cele vechi

Și în ceea ce privește prețurile între apartamentele noi și cele vechi, Craiova este atipică. Dacă în alte mari orașe, prețurile la apartamentele noi sunt ceva mai mari față de cele vechi, în Craiova sunt sensibil egale. În unele cazuri, unele apartamente vechi, din zone bune ale orașului, au ajuns să coste mai mult decât locuințele noi, raportat la metrul pătrat util, mai ales dacă acel apartament este modernizat și utilat. Concret, din datele prezentate din propria analiză de piață realizată de Cristian Clenciu a reieșit că prețul mediu de tranzacționare pe Craiova a ajuns la 970-990 de euro pe metrul pătrat util sau chiar spre o medie de 1.000 de euro pe metrul pătrat. Dacă la apartamentele vechi s-a ajuns la prețuri de 960-980 de euro pe metrul pătrat util, cele noi se vând undeva la 980-1.000 de euro pe metrul pătrat, a spus specialistul imobiliar. Cu toate acestea, tranzacțiile imobiliare nu sunt foarte multe, dar s-au dezmorțit față de anii anteriori, iar locuințele nou-construite nu se vând foarte rapid, dar în cele din urmă se vând. „La o diferență așa de mică de preț, de 20-30 de euro pe metrul pătrat, între locuințele vechi și cele noi, eu cred că oricine își face calculele și poate face un efort să cumpere un apartament nou, iar în felul acesta ar evita situații, lucruri care le-ar putea inoportuna traiul de zi cu zi într-un apartament vechi. (…) Cu toate acestea, în Craiova se construiește puțin în sectorul rezidențial, față de alte orașe. Am văzut recent o analiză în care Sibiul era în coada unui clasament al marilor orașe, cu 59 de ansambluri rezidențiale, pe când în Craiova abia dacă avem zece ansambluri noi și nu intrăm în nici un clasament“, a mai spus Cristian Clenciu, la emisiunea „Economia Sudului“. În schimb, dezvoltatorii care construiesc blocuri noi în Craiova răspund cerințelor tot mai exigente ale cumpărătorilor, în special celor legate de existența locurilor de parcare, aceasta fiind și o obligație legală a dezvoltatorilor.

Cum evoluează prețul apartamentelor anul acesta

Specialiștii susțin că piața imobiliară ar putea să își mențină trendul de creștere până la finele anului, dacă oferta de locuințe scoase la vânzare se menține redusă. Specialiștii în imobiliare se feresc să mai facă „pronosticuri“ privind procentul de creștere a prețurilor, dată fiind evoluția atipică a pieței imobiliare locale în primul semestru al anului 2017, față de aceeași perioadă a anului 2016. Totuși, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a lansat recent un fel de avertisment că scumpirea locuințelor este prea rapidă și fără fundamente economice. La unele locuințe prețurile au depășit nivelul din 2008, iar după acel an s-a instalat criza, iar prețurile apartamentelor s-au prăbușit la fel de repede cum au urcat.