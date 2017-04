» Cum își pot eșalona firmele datoriile către Fisc

Mii de firme din Oltenia au acumulat datorii către bugetul de stat și multe nu știu cum să facă să scape de ele. Acum, eșalonarea la plată este prevăzută în Codul de Procedură Fiscală, iar Fiscul este mult mai maleabil cu firmele cu datorii, facilitând situația garanțiilor ce trebuie depuse de acestea, în ideea că este mai important ca firmele să își mențină activitatea și salariații, pentru a aduce noi venituri la bugetul de stat.

Legislația fiscală permite eșalonarea la plată, în anumite condiții, a datoriilor pe care le au firmele către Fisc. În luna martie a acestui an, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (DGRFP) Craiova a încasat de la firmele din toate județele Olteniei circa 560 de milioane de lei, deși sumele declarate în total de plată pe luna respectivă au fost de 532 de milioane de lei. Diferența până la 560 de milioane de lei o reprezintă sume plătite de firmele care au datorii, precum și de către societățile care au eșalonări la plata restanțelor.

Fiscul cere garanţii mai mici decât de obicei

Firmele care au datorii către bugetul consolidat al statului și nu pot să plătească întreaga sumă odată, pentru a nu le fi blocate conturile de către Fisc și executate silit bunurile din patrimoniu, pot să apeleze la eșalonarea datoriilor pentru o perioadă de până la cinci ani. Procedura eșalonării este prevăzută în Codul de procedură fiscală, la capitolul IV, unde este detaliată de la articolul 184 până la articolul 209. Cel mai dificil lucru de îndeplinit de firmele cărora li se aprobă eșalonarea plății datoriilor este să se țină de graficul de eșalonare, în sensul că lună de lună trebuie să plătească la Fisc atât datoriile curente (impozit pe venit, contribuții și eventual TVA de plată), cât și rata din datoriile vechi, eșalonate.

De când statul are nevoie de și mai mulți bani la buget, Fiscul a devenit mai maleabil și preferă să accepte orice garanție materială au societățile debitoare, numai să le lase pe acestea să creeze în continuare noi venituri pentru bugetul de stat. Până în anii anteriori, pe vechea ordonanță care prevedea modalitatea prin care se puteau face eșalonările, Fiscul cerea garanții materiale enorme, de 120% și chiar de 140% față de nivelul datoriilor firmei. La ora actuală, legislația este permisivă, iar firmele care nu au active suficiente să le ipotecheze în favoarea Fiscului tot vor beneficia de eșalonarea datoriilor. Iată cum este posibil acest lucru. „Se pot aduce garanții materiale orice fel de bunuri din patrimoniul firmei cu o valoare ce nu va depăși 116% din valoarea datoriilor. Sau firma poate aduce scrisoare de garanție bancară. Dar chiar dacă firma nu are garanții suficiente, tot se poate face eșalonarea la plata datoriilor, dar nu se mai anulează penalitățile. Facem eșalonarea la plată, chiar dacă debitoarea are garanții care acoperă chiar și numai 30-40% din datorii. Numai în luna martie a acestui an am aprobat 107 eșalonări pentru datorii de 13 milioane de lei. Scopul eșalonărilor este menținerea contribuabililor în circuitul economic, păstrarea locurilor de muncă și reducerea arieratelor pe care le are statul de recuperat“, a declarat directorul executiv al Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Craiova, Mihai Antonescu.

Avantajele eșalonării datoriilor

Sunt firme care au intrat în diverse blocaje de plăți, care s-au trezit cu sume mari de plată în urma controalelor fiscale, care au avut TVA de plată către stat, dar nu au avut disponibilități bănești în conturi o perioadă sau firme care nu au încasat creanțele de la terții cu care fac afaceri, astfel că nu pot plăti datoriile care s-au tot acumulat. Unele dintre acele societăți sunt executate silit chiar de către Fisc. „Cele mai mari avantaje pentru firme, în cazul eșalonării la plată a datoriilor, sunt următoarele: se suspendă orice formă de executare silită pe contul bancar și pe bunuri; firma are posibilitatea să participe la licitații publice, pentru că obligațiile fiscale eșalonate nu sunt considerate restanțe ale firmei; în cazul terților popriți, încetează indisponibilizarea sumelor datorate firmelor debitoare; încă un avantaj important este și acela că se amână penalitățile de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante, în vederea anulării la finalul eșalonării“, a spus directorul executiv al DGRFP Craiova, Mihai Antonescu. Acesta a adăugat că, atunci când se fac eșalonări la plată „în cazul sechestrelor aplicate pe bunurile mobile și imobile ale firmelor, se oprește executarea silită“.

Există și riscuri pentru firme

Totul este ca societatea să poată să ducă eșalonarea până la capăt, pentru a i se anula penalitățile de întârziere, care de multe ori sunt cât jumătate din debitul propriu-zis sau chiar peste. Unele firme nu rezistă și nu se pot ține de graficul eșalonărilor la plată. În acest caz, Fiscul execută silit garanțiile firmei ipotecate sau gajate în favoarea ANAF.

Potrivit datelor de la DGRFP Craiova, la ora actuală se află în procedură de eșalonare la plata datoriilor 1.473 de firme din Oltenia, pentru restanţe totale de 137,5 milioane de lei. „Au fost mult mai multe firme în eșalonare, dar nu s-au putut ține de graficul de rambursare. Numai de anul trecut și până acum au pierdut eșalonarea la plată aproximativ 1.000 de societăți. Acum sunt mult mai permisive condițiile pentru acordarea de eșalonări, astfel că numai în luna martie a acestui an am acordat eșalonări pentru 137 de contribuabili“, a declarat Mihai Antonescu. Potrivit datelor de la DGRFP Craiova, multe firme din Oltenia au datorii către stat, iar aproximativ 7.000 de astfel de entități se află în executare silită de către Fisc.

Firmele cu datorii, păsuite de Fisc

În condițiile în care Fiscul are nevoie de tot mai mulți bani la buget, ca să acopere cheltuielile uriașe ale statului, ANAF insistă pe lângă organele fiscale județene să sprijine firmele să își eșaloneze datoriile, pentru a le menține pe linia de plutire, ca să producă în continuare, inclusiv să producă noi venituri pentru stat. „Nu vrem să adoptăm măsuri de presiune sau coerciție pe firme! Nu este în avantajul nimănui ca o firmă cu datorii să dispară de pe piață. Avem un dublu avantaj dacă tot mai multe firme reușesc să își eșaloneze datoriile și rămân în activitate: se vor plăti impozite și contribuții către stat, iar angajații își vor păstra locurile de muncă și vor plăti în continuare impozite și contribuții către stat“, a explicat Mihai Antonescu.