» Cel mai mare cămin privat de bătrâni din țară, deschis la Craiova

Cu o suprafață de 3.850 de metri pătrați și o curte de nu mai puțin de 14.000 de metri pătrați, Căminul de seniori Sfântul Mina de pe strada Bucura, nr. 85 din Craiova devine cel mai vast amplasament privat dedicat îngrijirii persoanelor vârstnice din România. Mugurel Sufan, omul din spatele proiectului, ne povestește, în interviul de mai jos, mai multe despre facilitățile locului și despre cum este gândit acesta special pentru a oferi tot ce e necesar oamenilor care își vor petrece timpul aici.

Reporter: Ce capacitate de cazare are Căminul de seniori Sf. Mina?

Mugurel Sufan: Căminul poate adăposti minimum 200 de persoane. În plus, lucrăm la un centru de paliație anexat căminului, pe care sperăm că îl vom da deja în folosință anul viitor. Este un proiect ambițios, căminul privat cu cea mai mare suprafață din România. Numărul de salariați pentru deservirea acestui amplasament va atinge în jur de 60 de persoane.

R: Ce facilități oferă locul pentru oamenii care vor locui aici?

M.S.: Este un cămin gândit în detaliu pentru bunăstarea vârstnicilor, cu toate facilitățile necesare unui trai comod, realizat la cele mai înalte standarde. Vorbim de îngrijire nonstop, grație unei echipe bine pregătite de medici, asistente și infirmiere, de camere cu 2-3 paturi medicalizate, cu baie proprie, cu televizor, mobilier din Germania, lift. În curte am amenajat și o capelă foarte frumoasă. Avem bucătărie proprie, sală de mese, iar persoanele cazate aici vor beneficia de cinci mese pe zi. Avem inclusiv serviciu de ambulanță gratuit în interiorul orașului. Trebuie menționat că avem acreditare de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

R: Ce specializări au medicii din echipa Căminului de seniori Sf. Mina?

M.S: Din echipa medicală fac parte un medic de familie, un medic specialist în diabet și boli de nutriție, un medic psihiatru și un medic cardiolog, gata oricând să ofere asistența necesară pentru pacienți.

R.: V-ați gândit și la programe de activități pentru petrecerea timpului?

M.S.: Sigur, avem chiar în plan accesarea de fonduri printr-un program european pentru un proiect pe această temă, pentru diversificarea activităților recreative. Dispunem inclusiv de un microbuz pentru excursii locale. Pentru oamenii veniți aici, socializarea este importantă. În plus, curtea va fi amenajată foarte frumos, iar plimbările vor fi o plăcere. Am gândit totul pentru a le face viața mai frumoasă celor care își vor petrece timpul la Căminul de seniori Sf. Mina, pornind de la amenajarea locului și până la posibilitățile de petrecere a timpului.

R.: Sunteți la primul proiect de acest fel?

M.S.: Nu, chiar putem spune că avem experiență în domeniu. Primul cămin l-am inaugurat în anul 2010, iar acum un an am deschis unul și în zona centrală, pe strada Unirii, la nr. 10A. Avem și un serviciu privat de ambulanță, tot sub numele Sf. Mina. Ne place să credem că fiecare proiect aduce ceva în plus și că devenim tot mai buni în ceea ce facem. Misiunea noastră este să avem grijă de acești oameni pe care îi cazăm și să le asigurăm tot ce au nevoie pentru confortul fizic și moral. Suntem mândri de acest cămin nou înființat și credem că va fi o casă caldă și primitoare pentru cei care vor veni aici.