» Membrii Casual Band, pe scenă și dincolo de ea

Sunt una dintre cele mai dragi trupe din Craiova. Numele lor e cunoscut la nivel național, mai ales după participarea la show-ul „Românii au Talent“, însă puțini știu cum sunt oamenii din Casual Band dincolo de scenă. Astfel că Gazeta de Sud i-a rugat pe cei cinci membri ai formației să își creioneze un scurt autoportret care să îi aducă și mai aproape de cei care le îndrăgesc muzica.

De ce este nevoie pentru a ține o formație în viață?

Este nevoie de seriozitate, planuri, răbdare, muncă de echipă.

Ce fac membrii Casual Band împreună când nu cântă?

Când nu cântăm, povestim despre muzică, despre ce piese ar trebui să mai facem, ce tonuri să folosim, ritmuri etc. Desigur, nu lipsesc nici grătarele, ieșirile împreună, iar călătoriile către locurile unde avem de cântat sunt pline de momente de amuzament total.

Să facem cunoștință. Cum v-ați întâlnit cu muzica și care sunt lucrurile care vă inspiră și vă fac ziua mai frumoasă?

Mihaela Pătran: Îmi puteți spune „Michelle“, cum mă știu fanii. Voce și chitară. De ce am ales muzica? E o poveste haioasă, a fost mai mult o întâmplare (fericită). Obligată să merg la școala din cartier, respectiv Liceul de Artă, am ajuns la secția canto. În paralel, am studiat chitara la Școala de Arte, iar în prezent sunt studentă la Facultatea de Medicină și Farmacie. Toate lucrurile și faptele care mă înconjoară mă inspiră. Mă bucură vremea frumoasă, plimbările lungi și timpul petrecut cu persoanele dragi.

Bogdan Uță: Rolul meu în band este multiplu: răspund la telefoanele celor care ne solicită, administrez pagina de Facebook și site-ul formației, organizez evenimente, cânt la saxofon și clape, fac aranjamente muzicale (atunci când este cazul), o ajut pe colega mea Michelle atunci când o depășesc anumite acorduri de jazz, bossa-nova sau funk, «mă joc la tabletă» la probele de sunet – adică asigur o calitate bună a sunetului, mă ocup de publicitate pentru band, realizez&editez clipurile noastre promo, propun repertoriul și repetițiile aferente etc. Fac de toate. Muzica am ales-o „din priviri“. Mama, tata, unchii, verii mei au cântat. Eram de seama fiului meu când la Grădina Cina trebuia să vii de la ora 16.00 pentru a prinde o masă ca să îi asculți pe ai mei cântând. Am studiat muzica în cadrul Liceului de Artă din Craiova și a Conservatorului de Muzică din Brașov. Se spune că instrumentele trebuie să imite vocea, iar vocea, natura! Inspirația mea e natura, iar ziua devine și mai frumoasă alături de fiul meu, Ștefan-Bogdan, și soția mea, Ana Maria.

Gabriel Chifu: „Fufu“ pentru prieteni, cântăcios vocalist în trupă. De ce am ales muzica?! Cred că ea m-a ales pe mine! Sursele de inspirație există peste tot, trebuie doar să fii dispus să le abordezi/accesezi! De exemplu, orice faptă bună din România acestor vremuri tulburi îmi face ziua mai frumoasă.

Traian Barbu: Sunt basistul trupei, absolvent al Școlii de Arte din Craiova. Am ales muzica deoarece mă face să mă simt ca un supererou. Atunci când suntem pe scenă, muzica mă face să mă rup de viața de zi cu zi, astfel că noaptea devin un supererou care distrează lumea. Printre sursele mele de inspirație se numără chiar colegul meu, Bogdan Uță, basistul meu preferat, Marcus Miller și trupa Jamiroquai. Ziua mi-o face mai frumoasă iubita mea, Teodora.

Alin Nicu: Sau îmi puteți spune „Babu“, cum mă știu prietenii și fanii. Rolul meu în band este tobar. Clar, din pasiune am ales muzica, pe care am studiat-o în cadrul Liceului de Artă din Craiova și a Academiei de Muzică din Cluj, dar mai are și o poveste al cărei nume este „dăruire“. Sursa mea de inspirație este tot ce mă înconjoară, dar îndeosebi muzica, pe care o ascult cât de des am ocazia, iar lucrurile care îmi fac ziua mai frumoasă sunt multe. Încerc să mă bucur de ceea ce se întâmplă în fiecare zi și de orice lucru în aceeași măsură.

Ce moment vă este cel mai aproape de suflet din experiența voastră în Casual Band?

Cu siguranță, emoțiile de la preselecția și semifinala concursului „Românii au Talent“ (2015), precum și „Gala de Jazz“, București (2016), unde am primit distincția „Revelatia anului“, ne vor rămâne în suflet!