» MABO Utilaje Craiova – partener al comunei Malu Mare

Firma MABO Utilaje este unul dintre principalii dealeri autohtoni de echipamente, utilaje, piese de schimb şi accesorii pentru utilaje agricole, municipale și de construcții. Cu sediul central în Craiova, MABO Utilaje colaborează cu parteneri din toată regiunea, iar succesul firmei este datorat faptului că a pus mereu în prim-plan nevoile clienţilor. Este genul de atitudine care ajută la dezvoltarea climatului general de afaceri, iar o firmă care se gândeşte în primul rând la partenerul de afaceri va avea succes pe termen lung şi nu doar pe termen scurt. Un exemplu în acest sens îl reprezintă cea mai recentă colaborare dintre MABO Utilaje şi comuna Malu Mare, concretizată prin achiziţionarea unui tractor performant. „Este vorba despre un tractor Solis de 90 de cai putere, cu tracţiune 4X4, cu climatronic, dotat cu încărcător frontal de mare capacitate“, spune Doru Popescu, director de vânzări al MABO Utilaje. Colaborarea cu primăria nu se va opri aici, deoarece edilul din Malu Mare intenţionează pe viitor să mai achiziţioneze o remorcă și o vidanjă cu sistem de stingere a incendiilor. De altfel, firma este partener oficial al Asociaţiei Comunelor din România. Cum se concretizează acest parteneriat? Doru Popescu explică. „Noi oferim ceva mai mult decât utilajele pe care primarii doresc să le cumpere. Oferim şi consultanţă de specialitate pentru că, de multe ori, clienţii nu ştiu neapărat ce să cumpere. Ei ştiu ce nevoi au în comună, iar noi îi ajutăm să facă alegerea cea mai bună, care să le ofere şi soluţiile optime de costuri. De asemenea, pe lângă experiența dobândită cu administrațiile locale, de anul trecut am început să ne concentrăm în oferirea soluțiilor complete pentru fermierii mici și medii din zonă, scopul nostru fiind ca, în timp, să putem oferi soluții complete și corect dimensionate pentru toată gama de fermieri“.



Primarul din Malu Mare spune că achiziţionarea acestui utilaj face parte dintr-un program mai amplu de dotare al comunei cu tot ceea ce este necesar pentru ca activitatea să se poată desfăşura la parametrii optimi. „Utilajul a costat circa 1,5 miliarde de lei vechi. Am făcut achiziția electronică prin SEAP, aşa cum facem, de altfel, toate achiziţiile. Firma de la care am făcut achiziţia ne-a oferit o garanţie de trei ani, ceea ce este un lucru foarte important. Am moştenit un utilaj de la vechea conducere a primăriei, care l-a cumpărat pe o sumă apropiată de cea pe care am dat-o noi acum, şi vreau să vă spun că acel utilaj se strică mereu. De aceea am decis să luăm doar utilaje noi, iar în perioada următoare vom achiziţiona şi o remorcă cu basculare pe trei părţi – pe spate şi pe ambele părţi laterale“, spune primarul Ilie Dodocioiu. Până la urmă, pentru ce este bun un astfel de utilaj? Primarul zâmbeşte: „Un astfel de utilaj este extrem de folositor. În primul rând, vrem să îl închiriem localnicilor pentru diferite activităţi, cum ar fi să care pământ, pietre etc. În al doilea rând, îl vom folosi pentru strângerea gunoaielor, una dintre problemele importante ale comunităţii noastre. De asemenea, în semestrul doi, vom aloca bani pentru achiziţionarea unei tocătoare de resturi vegetale, pentru toaletarea copacilor din comună și curățarea lateralelor drumurilor“. Mai sunt multe lucruri de făcut, conchide primarul, care este convins că prin colaborarea cu o firmă cum este MABO Ultilaje Craiova, activitatea în comună va fi mult facilitată, pentru că, dincolo de achiziţia propriu-zisă, beneficiază şi de experiența și consilierea oamenilor de aici.

Atât primarul Ilie Dodocioiu, cât şi directorul de vânzări Doru Popescu sunt convinşi că în Malu Mare multe lucruri se vor schimba de acum încolo, iar activitatea în comună va fi impulsionată de aceste achiziţii.