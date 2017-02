» Noul Golf poate fi comandat acum!

Noul Golf : mai inteligent, mai sigur şi mai interconectat acum cu sistem de știri și divertisment.• Prima maşină din clasa sa cu control al gesturilor.• Maşina compactă este capabilă de condus semiautomat de până la 60 km/h cu ajutorul Traffic Jam Assist.

Clienţii pot configura şi comanda acum cel mai perfecţionat şi bine vândut model din Europa în anul 2016.

Preţul de bază al noii ediţii este 15.844 de euro, modelul vine echipat acum cu sistemul de ştiri şi divertisment, Composition Colour (afişaj color de 6,5 inchi), nou conceptualizatele lumini spate LED complet şi un interior modernizat în varianta standard. 15.844 de euro este preţul pentru Golful 1.0 TSI* Trendline cu un grup motopropulsor eficient de 81 kW/110 CP. În plus, noul Golf Variant este lansat în paralel, începând de la un preţ de 16.359 de euro pentru 1.0 TSI cu 81 kW / 110 CP. O versiune foarte exclusivă a modelului Variant este Golf Alltrack, cu tracţiune integrală şi un aspect impresionant, pentru toate tipurile de teren; şi aceasta poate fi comandată acum. Gama de modele oferite va fi completată şi de versiunile Golf GTI (cu o putere de 169 kW / 230 CP în loc de 162 kW / 220 CP), Golf GTD (135 KW/184 CP) si Golf R (228 kW/ 310 CP).

Modelul Golf 2017 se remarcă prin faptul că partea din faţă este nou proiectată (cu lumini de zi LED), spatele fiind, de asemenea, modificat. Noile faruri opţionale LED complet au un aspect foarte distinctiv. De acum înainte, acestea vor înlocui farurile xenon la Golf.

Din punct de vedere tehnic, Volkswagen transferă tehnologii de clasă premium în segmentul compact odată cu modernizarea Golfului. Sunt adăugate şi sisteme de asistenţă precum Traffic Jam Assist (conducere semiautonomă până la 60 km/h) şi monitorizarea pietonilor cu care este prevăzut sistemul de frânare de urgenţă Front Assist. Toate sistemele de informaţii şi divertisment au fost, de asemenea, reconceptualizate. O caracteristică nouă în clasa compact este comanda prin gesturi a sistemului de ştiri şi divertisment Discover Pro (cu un ecran tactil de 9,2 inchi, stil tabletă, fără butoane). Lumea digitalizată a afişajelor şi comenzilor este completată de Active Info Display (instrumente complet digitale) folosite pentru prima dată la modelele Golf. Totalitatea inovaţiilor tehnice face din best-sellerul Volkswagen una dintre cele mai progresive maşini din clasa sa – clasa Golf.

Golf şi Golf Variant se lansează şi în versiunile de echipare Trendline, Comfortline și Highline. Trendline include – în plus faţă de sistemul de informaţii şi divertisment Composition Colour – luminile de zi cu becuri LED și luminile spate LED – caracteristici precum faruri duble, climatizare şi sistem de oprire/pornire cu recuperarea energiei de frânare. Highline oferă deja noua generaţie de Front Assist care include City Emergency Braking şi monitorizarea pietonilor. În plus, Golf Comfortline are standard jante din aliaj de 16 inchi. Golf Highline este îmbogăţit şi mai mult de caracteristici precum faruri LED complet, controlul automat al climei (Climatronic) şi jante din aliaj de 17 inchi („Hita“).

Păstrând caracterul atractiv al Golf Alltrack cu tracţiune integrală, caracteristicile standard sunt extinse pentru a include detalii precum selectarea profilului conducătorului auto, rabatarea spătarului scaunului din faţă dreapta, înălţime mai mare a şasiului în timpul mersului, jante din aliaj de 17 inchi şi protecţie pentru motor în trenul de rulare. Noul preț pentru Golf Alltrack oferit pentru motorizarea 1,6 TDI/ 115 CP este de 24.069 de euro TVA inlcus.

Caracteristicile standard ale Golfului GTI includ detalii foarte specifice acestui simbol Volkswagen, precum suspensia sport, jantele din aliaj „Brooklyn“ de 17 inchi şi scaunele sport din față. În plus, Golful GTI oferă şi caracteristici precum Climatronic şi faruri LED complet în varianta standard. Prețurile pentru Golf GTI, care are acum 10 CP în plus de putere de ieşire, încep de la 27.073 de euro TVA inclus.

Noul Golf este una dintre puţinele maşini din lume disponibile cu sisteme de propulsie alternativă, în plus față de benzină și motorină, precum sistemele hibride plug-in şi electrice- acestea din urmă vor fi puse în curând la vânzare. Puterea modelelor pe benzină (TSI) oferite la comandă variază de la noul 1.0 TSI cu 81 kW /110 CP la Golful GTI cu 169 kW / 230 CP. Modelele turbo-diesel (TDI) oferite direct în cadrul lansării prevânzare dezvoltă puteri cuprinse între 85 kW / 115 CP9 și 110 kW / 150 CP.

* Alte motoare vor urma în scurt timp de-a lungul lansării în etape

Reprezentanţă Volkswagen Craiova – Serpico SRL, DN 65, km 8,Craiova, Dolj

Telefon 0251 438 224 / http://www.serpico.ro