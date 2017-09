» Loteria Română sărbătoreşte 111 ani de activitate. Duminică, jucătorii au şanse duble de câştig

Loteria Română împlineşte 111 ani de activitate, iar cu această ocazie vor avea loc, duminică, “Tragerile Speciale Aniversare 111 ani”.

Toţi jucătorii vor avea şanse duble de câştig, deoarece pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, cu acelaşi bilet, se va participa la două trageri: tragerea principală şi tragerea suplimentară.

Mai mult de atat, fiecare tragere suplimentara are o suplimentare a fondului de castiguri al categoriei I, dupa cum urmeaza: 150.000 lei la Loto 6/49, 75.000 lei la Joker, respectiv 50.000 lei la Loto 5/40.

La tragerile loto de duminica, 10 septembrie 2017, Loteria Romana a acordat aprox. 20.000 de castiguri, in valoare de peste 1,6 milioane lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,9 milioane lei (peste 415.000 euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 160.000 de lei.

In urma tragerii Joker de duminica, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de aprox. 9,2 milioane lei (peste 2 milioane de euro). Pentru Noroc Plus, reportul categoriei I este de aprox. 60.000 lei.

La Super Noroc, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 23.000 de lei.

Jucîtorii şi reprezentanţii mass media pot asista la tragerile loto. Înscrierile se fac la Biroul Comunicare al C.N. “Loteria Romana” S.A. telefon 0372.137.351/e-mail [email protected]