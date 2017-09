» Calendar admitere liceu 2018 Repartizarea computerizată a candidaţilor se va desfăşura pe 9 iulie

Elevii care au intrat acum in clasa a VIII-a vor completa fisele de inscriere la liceu in perioada 29 iunie – 3 iulie 2018, urmand ca pe 9 iulie sa se desfasoare repartizarea computerizata. Intre 10 si 13 iulie candidatii vor depune dosarele de inscriere la scolile la care au fost repartizati. Repartizarea candidatilor se face intr-o singura etapa, candidatii care care au ramas nerepartizati urmand sa fie repartizati de catre comisiile de admitere judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe locule ramase libere. La admiterea in liceu, va conta in proportie de 80% media generala de la Evaluarea Nationala, iar 20% media generala de absolvire a claselor V – VIII.

In Monitorul Oficial a fost publicat astazi Ordinul Nr. 4.794 din 31 august privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul scolar de stat pentru anul scolar 2018-2019, semnat de ministrul Educatiei, Liviu Pop.

Admiterea absolventilor de clasa a VIII-a la liceu se va desfasura in conformitate cu Metodologia aprobata in 2010. Astfel, la calculul mediei de admitere la liceu va fi luata in calcul in proportie de 80% media generala de la Evaluarea Nationala, iar 20% media generala de absolvire a claselor V – VIII.

Conform Calendarului admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2018-2019, repartizarea computerizata se face intr-o singura etapa. Candidatii care au participat si au ramas nerepartizati in urma repartizarii computerizate pot fi repartizati, de catre comisiile de admitere, pe locurile ramase libere, in perioada de rezolvare a situatiilor speciale.

Comisia Nationala de Admitere poate stabili si alta modalitate de inscriere a candidatilor care doresc sa participe la admiterea computerizata in alt judet si se stabileste prin procedura modalitatea de completare si transmitere a fiselor de inscriere.

Se mentine posibilitatea echivalarii examenului de limba straina (necesar la admiterea in clasele a IX-a cu program blingv) cu examenele de recunoastere internationala pentru certificarea competentelor lingvistice in limbi straine – in cazul in care elevul a promovat in timpul gimnaziului astfel de examene si in cazul in care solicita recunoasterea si echivalarea lor.

Unitatile de invatamant pot organiza, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, clase sau grupe cu profil bilingv pentru nivel incepatori fara sustinere de probe de verificare a cunostintelor de limba moderna respectiva.

Calendar Admitere la Liceu 2018:

14-15 mai – Inscrierea pentru probele de aptitudini / sau pentru examenele de limba straina sau materna

16-18 mai – Desfasurarea probelor de aptitudini, de limba straina sau materna

22 mai – Afisarea rezultatelor si depunerea de contestatii, acolo unde metodologia permite

25 mai – Afisarea rezultatelor finale la probele de aptitudini sau de limba straina sau materna

Repartizarea computerizata

29 iunie – 3 iulie – Completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a

29 iunie – 3 iulie – Introducerea in baza de date computerizata a datelor din fisele de inscriere

30 iunie – 4 iulie – Verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator

9 iulie – Repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar

9 iulie – Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati si afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamant liceal

10 – 13 iulie – Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati

13 iulie – Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal de stat a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere

16-18 iulie – Rezolvarea de catre comisia judeteana de admitere a situatiile speciale aparute dupa etapa de repartizare comupterizata, a repartizarii candidatilor care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen si a candidatilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizati in etapa repartizarii computerizate

A doua etapa de admitere in invatamantul liceal

18 iulie – Afisarea situatiei locurilor ramase libere, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna

3 septembrie – Inscrierea candidatilor la liceele care organizeaza probe de aptitudini sau probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna

4-5 septembrie – Desfasurarea probelor de aptitudini sau de limba moderna sau materna

3-6 septembrie – Primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anteriara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta de metodologie sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare

7 septembrie – Repartizarea absolventilor care nu au participat sau nu au fost repartizati in etapa anterioara, care nu s-au inscris in perioada prevazuta sau care si-au incheiat situatia scolara ulterior etapei anterioare, utilizand aplicatia informatica centralizata

7 septembrie – Transmiterea rezultatelor repartizarii

Admiterea candidatilor la invatamantul seral si cel cu frecventa redusa

10 – 13 iulie – Inscrierea la invatamantul seral sau cu frecventa redusa

16 – 18 iulie – Repartizarea candidatilor