» Ministerul Educatiei a trimis inspectoratelor scolare o notă prin care le anunţă că este interzisă utilizarea de auxiliare neaprobate de minister şi că în caz contrar vor fi sesizate “organele abilitate”

Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a transmis o nota inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti prin care anunta ca este interzisa utilizarea de auxiliare scolare neaprobate de minister, iar in cazul in care nu este respectata aceasta obligatie atunci MEN “isi rezerva dreptul de a sesiza organele de stat abilitate”, informeaza HotNews, citând News.ro.

In documentul respectiv se precizeaza ca articolul 69 alineatul 1 din Legea Educatiei Nationale cu numarul 1/2011 stipuleaza ca in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar se folosesc numai manuale scolare si auxiliare care sunt aprobate de catre Ministerul Educatiei Nationale.

De asemenea, in documentul transmis inspectoratelor scolare se mentioneaza ca ministrul Educatiei Nationale “a aprobat prin Ordinul numarul 4576 din 9 august 2017 constituirea unei Comisii care a elaborat Metodologia-cadru privind asigurarea omologarii utilizarii mijloacelor de invatamant in invatamantul preuniversitar, respectiv Metodologia-cadru privind reglementarea utilizarii auxiliarelor didactice in unitatile de invatamant preuniversitar, totodata, prin acelasi document fiind abrogat Ordinul ministrului Educatiei si Cercetarii numarul 4916/ 2002 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a mijloacelor de invatamant”.

MEN le transmite inspectoratelor scolare ca, in aceste conditii, este interzisa utilizarea de auxiliare scolare neaprobate de catre minister.

“Pana la adoptarea procedurilor legale pentru acreditarea/autorizarea auxiliarelor scolare in unitatile de invatamant preuniversitar, este interzisa utilizarea de auxiliare scolare neaprobat de Ministerul Educatiei Nationale. Precizam ca in cazul in care nu va fi respectata aceasta obligatie, Ministerul Educatiei Nationale isi rezerva dreptul de a sesiza organele de stat abilitate in legatura cu incalcarea cu vinovatie a prevederilor articolului 69 alineatul 1 din Legea Educatiei Nationale numarul 1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare”, se mai arata in nota transmisa de MEN.