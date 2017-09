» PNL va cere înfiinţarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru rectificarea bugetară

Senatorul PNL Florin Citu a declarat, vineri, ca liberalii vor cere infiintarea unei comisii parlamentare de ancheta privind rectificare bugetara, pe care Guvernul a declarat-o pozitiva, fiind intrunite toate conditiile in acest sens si a precizat ca in raportul Curtii de Conturi “se stipuleaza clar ca in conditiile in care ai o executie bugetara cu venituri mai mici decat cele programate rectificarea trebuie sa fie negativa”.

“Este clar acum ca se intrunesc conditiile pe care eu le-am enuntat pentru a cere o comisie de ancheta. PNL este obligat in conditiile aceastea sa ceara comisie de ancheta pentru aceasta rectificare, pentru ca vedem ca sunt aceleasi conditii pe care le aveam in vara lui 2016. Desi nu avem inca raportul comisiei de ancheta din iarna, avem concluziile Curtii de Conturi si acolo se stipuleaza clar ca in conditiile in care ai o executie bugetara cu venituri mai mici decat cele programate rectificarea trebuie sa fie negativa”, a afirmat senatorul PNL, citat de HotNews.ro.

Florin Citu a precizat ca va cere ca premierul Tudose sa fie audiat in comisia de buget-finante si sa prezinte datele bugetului general consolidat si toate toate masurile cu privire la TVA

Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca rectificarea bugetara va fi una pozitiva, refuzand insa sa spuna care este totalul cresterilor de cheltuieli aprobate, pe motiv ca nu le stie pe dinafara: “Uitati-va pe site!”, le-a spus el jurnalistilor.