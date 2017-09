» Ungaria, atac dur la adresa României: îşi retrage sprijinul pentru aderarea ţării noastre la OECD

Guvernul Ungariei si-a retras sprijinul acordat Romaniei pentru aderarea la OECD (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica), unul dintre principalele obiective de politica externa ale Bucurestiului. Guvernul maghiar arata intr-un comunicat ca a luat decizia dupa ce infiintarea unui liceul catolic la Targu Mures a fost suspendata, informează HotNews.ro.

“Ungaria considera decizia Romaniei un atac la adresa Bisericii Catolice, a minoritatii ungare, la adresa copiilor si familiilor afectate. E un pas foarte inamical si foarte serios al Romaniei”, a declarat Magyar Levente, secretar de stat in Ministerul ungar de Externe.

OECD este o organizatie internationala care reuneste 35 de state dezvoltate care accepta principiile democratiei reprezentative si a economiei de piata libere. Romania si-a depus candidatura in urma cu cativa ani si in aceasta toamna urma sa fie luata o decizie finala. Aderarea la OECD e similara pentru o tara in plan economic cu aderarea la NATO in planul securitatii si aderarea la UE in plan politic. Ungaria este membru OECD din 1996.

Ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius Lazurca, a fost convocat astazi la Ministerul maghiar de Externe, unde i s-a adus la cunostinta decizia, mai arata sursa citata.

Ungaria are alegeri parlamentare in primavara anului viitor. Miza pentru premierul Viktor Orban este asigurarea unei majoritati constitutionale dupa alegeri. Pentru asta are nevoie de votul masiv al maghiarilor din strainatate. Analisti maghiari au scris in ultima perioada despre tactica lui Orban de a-si maximiza sprijinul comunitatii maghiare din Romania prin radicalizarea acesteia.