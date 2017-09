» PNL depune moţiune simplă şi împotriva ministrului Educaţiei: “România fără educaţie de calitate este o Românie săracă”

Parlamentarii PNL strang semnaturi pentru a depune o motiune simpla in care cer demisia ministrului Educatiei Liviu Pop, dupa ce au facut un demers similar si impotriva ministrului Justitiei, informează HotNews.ro. In textul motiunii, intitulata “Romania fara educatie de calitate este o Romanie saraca”, liberalii acuza lipsa manualelor pentru elevii de clasa a V-a, numarul foarte mic de scoli are au autorizatie de functionare sau politizarea sistemului educational.

“România are un abandon școlar record. Lipsa de măsuri aruncă România într-o criză a educației, apoi în alta a forței de muncă și mai târziu în una economică și socială. România se va trezi cu generații care ajung la vârsta maturității fără o diplomă cu acoperire în competențe și fără calificări reale, adaptate la piața muncii. Dacă astăzi pleacă nouă români pe oră, mâine s-ar putea să crească viteza exodului de două ori”, se arata in textul motiunii.

Potrivit liderului grupului PNL din Senat, Iulian Dumitrescu, până în prezent au semnat documentul 34 de senatori.