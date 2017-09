» Ministerul Apărării ia în calcul revitalizarea flotei de aeronave IAR-99 Şoim printr-un program de tip Mid-Life Upgrade

Colegiului Ministerului Apararii Nationale, prezidata de ministrul Adrian Tutuianu, a analizat “propunerea de revitalizare a flotei de aeronave IAR-99 Soim in cadrul unui program de tip MLU/SLEP (Mid Life Upgrade/Service Life Extension Program)”, se arata intr-un comunicat al MApN. Obiectivul revitalizarii flotei de avioane subsonice de scoala si antrenament IAR-99 Soim este prelungirii resursei de viata pentruy inca minim 15 ani.

“Principalele obiective ale acestui proiect sunt cresterea performantelor, asigurarea unei competivitati si a unei resurse de viata de minim 15 ani pentru aeronavele din program si reducerea costurilor de operare si de mentenanta pentru avioanele de scoala si antrenament”, se arata in comunicatul MApN.

Pe agenda sedintei au mai figurat informari in legatura cu activitatea si principalele proiecte initiate de catre Agentia pentru cercetare tehnica si tehnologii militare si solicitarile unor asociatii si fundatii, constituite in scopul desfasurarii unor activitati specifice apararii nationale, privind acordarea statutului de utilitate publica.

Colegiul Ministerului Apararii Nationale este organ cu rol consultativ constituit la nivelul M.Ap.N., abilitat sa analizeze si sa propuna ministrului apararii nationale masuri in legatura cu documentele ce vizeaza aspectele majore ale armatei.

IAR 99 Soim este un avion militar romanesc subsonic, produs de Avioane Craiova SA, care e folosit in cadrul Fortelor Aeriene drept avion de scoala si antrenament. Avionul poate executa si misiuni de atac CAS (Close Air Support), precum si misiuni de recunoastere. In prezent, in dotarea Fortelor Aeriene Romane se regasesc 21 de aeronave IAR 99 Soim, iar in versiunea modernizata este echipat cu un sistem de avionica foarte similar cu cel de pe MiG-21 Lancer.