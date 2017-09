» Medicii neurochirurgi Ionuț Gobej și Dorin Bică au demisionat de la Spitalul Colentina

Medicul neurochirurg Ionuț Gobej a anunțat luni că, alături de colegul său Dorin Bică, a demisionat din funcția deținută la Spitalul Colentina, arătând că în ultimele opt luni Secția de Neurochirurgie a refuzat 60 de pacienți din cauza lipsei de personal, consumabile și medicamente și a programului operator restricționat.

“Subsemnatul Ionuț Gobej, medic specialist neurochirurg, angajat al Spitalului Clinic Colentina, fondator al Secției de Neurochirurgie, demisionez din funcția deținută în cadrul spitalului. Am venit în anul 2014 la Spitalul Clinic Colentina din București, captivați de o propunere la care nu am visat vreodată, să înființăm o Secție de Neurochirurgie la cel mai înalt nivel, capabilă să realizeze intervenții pe creier în manieră minim invazivă. Ar fi fost singurul serviciu de acest fel dintr-un spital public și printre puținele din lume”, se arată în demisia pe care medicul a postat-o pe Facebook.

Ionuț Gobej menționează că are o temeinică pregătire în cele mai prestigioase instituții din Franța. Totodată, el arată că de la primele discuții și până la primul pacient operat au trecut opt luni, iar în cadrul proiectului, spitalul a dezvoltat și o secție de terapie intensivă nivel unu foarte performantă și a modernizat neurologia.

“Lucrurile au evoluat peste așteptări și în 2016 am realizat peste 300 de operații prin metode minim invazive. În 2017 urma să se dea în folosință a doua sală de operații pentru neurochirurgie, odată cu venirea a doi noi colegi, pregătiți și ei în clinici din străinătate”, reiese din demisie.

Pe de altă parte, Ionuț Gobej precizează că, în ianuarie 2017, managementul și viziunea privind dezvoltarea spitalului s-au schimbat în mod neașteptat, iar termenii proiectului “Neurochirurgie Colentina” s-au schimbat “dramatic”.

“Inexplicabil ne-am trezit pe o turnantă care a durat tot opt luni, dar în sens invers, spre distrugerea acestei secții, dar și a terapiei intensive. Am făcut tot posibilul pentru a păstra ceea ce s-a realizat, am scris munți de referate și memorii, ne-am exprimat public inclusiv în conferință de presă, ne-am adresat instituțional la toate nivelurile ierarhice, dar fără vreun rezultat. Astăzi, activitatea în Secția de Neurochirurgie a Spitalului Colentina este un act de uzură extraordinară și am ajuns în situația de a refuza peste 60 de pacienți cu tumori cerebrale complexe în condițiile în care în anul 2017 era prevăzut să operăm peste 600”, reiese din același document.

Medicul susține că acești pacienți au fost refuzați din cauza lipsei și a pierderii de personal, a programului operator restricționat și a lipsei de consumabile și medicamente.

“La aceste probleme se adaugă hărțuirea permanentă a personalului medical din Secțiile de Neurochirurgie și ATI. Astăzi, fiecare neurochirurg poate opera o dată sau de două ori pe săptămână, până la orele 15,00, operații a căror complexitate este mică sau cel mult medie. Rezistența mea în spital începe să fie echivalentă cu oferirea unui act medical sub standard și nu îmi pot asuma această responsabilitate. În aceste condiții, prezența mea în Spitalul Clinic Colentina nu se mai justifică, termenii în baza cărora am venit în acest spital fiind modificați radical”, conchide Gobej.