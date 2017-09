» Igor Dodon: România nu va putea înghiţi niciodată R. Moldova, va face “indigestie”

Presedintele moldovean Igor Dodon a declarat din nou ca nu trebuie admisa o unire a Republicii Moldova cu Romania adaugand ca cetatenii care se pronunta impotriva statalitatii Moldovei trebuie declarati in afara legii, informeaza Agora.md.

“Noi ne-am pronuntat cu un proiect de lege, propunem acelasi lucru care exista in Romania – cei care se pronunta deschis pentru lichidarea statului romanesc sunt considerati in afara legii. Sunt interzisi, sunt arestati etc. Noi trebuie sa facem acelasi lucru”, a spus seful statului moldovean.

Igor Dodon sustine ca in anul 2018 se va incerca destabilizarea situatiei din tara prin organizarea diferitor evenimente dedicate unirii. ¬”Atunci cand cateva mii de cetateni romani vor incerca sa treaca in mars de la frontiera pana in Chisinau, iar zecilor, miilor si milioanelor de cetateni acest lucru nu le place, ei ar putea raspunde cu unele actiuni. In legatura cu acest lucru, nu avem nevoie de destabilizarea situatiei”, a declarat seful statului.

“Scenariul unei uniri inseamna un scenariu de razboi civil in R. Moldova, prea multi nu-si doresc asta. Printre altele, Romania niciodata nu va putea inghiti R. Moldova. Asta va duce la indigestie pentru ei, figurat vorbind. Va duce la lichidarea statului roman, pentru ca mai sunt altii care nu sunt prea bucurosi ca fac parte din Romania. Nu trebuie sa va jucati cu focul in ceea ce priveste unirea”, a conchis Dodon.