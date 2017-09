» Fiul fostului ministru Mariana Câmpeanu, condamnat la 5 ani de închisoare deoarece a cumpărat pentru RAR un teren la care nici expertul instanţei nu a putut ajunge din cauza gropilor

Judecatoria Sectorului 1 si-a motivat decizia de condamnare la 5 ani inchisoare in cazul lui Flavius Cristian Campenau, fiul fostului ministru al Muncii Mariana Campeanu, fost director in cadrul Registrului Auto Roman (RAR), si arata ca acesta a incalcat numeroase reguli cand a decis cumpararea unui teren pentru construirea unei piste de incercari la pret supraevaluat si ca nici macar expertul dispus de instanta pentru verificari nu a putu ajunge la terenul respectiv din cauza gropilor, informeaza News.ro

“Desi inculpatul sustine in declaratiile date ca a respectat procedurile privind achizitionarea terenului, declaratiile angajatilor il contrazic si scot la iveala neregulile care aveau loc. Din declaratia martorei (…) rezulta ca procedura de achizitie nu a fost respectata, ca desi trebuiau intocmite anumite documente, acestea nu erau intocmite corespunzator si mai mult erau intocmite ulterior. Astfel, la informarea martorei ca in cauza nu s-a intocmit un raport de evaluare, i se spune verbal sa-l contacteze pe evaluator”, se arata in decizia instantei.

Judecatorul mai remarca faptul ca “este inexplicabil si lipsit de logica” cum Flavius Campeanu, condamnat alaturi de complicele sau Ovidiu Crapatureanu, fost director general al RAR, “hotarasc cumpararea unui teren pe care se va face o pista de incercari in functie de configurarea terenului si nu de necesitatea construirii pistei”.

Magistratul mai constata ca, in timpul procesului, la solicitarea inculpatilor, in cauza s-a dispus efectuarea unei expertize tehnice judiciare si ca ¬expertiza nu a fost efectuata deoarece la data de 07.01.2015, expertul desemnat in cauza a depus o adresa prin care arata ca ¬din cauza vremii nefavorabile nu am putut ajunge la terenul ce face obiectul prezentei cauze, urmand a reface convocarea si implicit realizarea operatiunilor de teren necesare intocmirii raportului de expertiza dispus”.

Magistratul noteaza in motivare si explicatiile expertului: “La data de 14.01.2015, expertul desemnat in cauza a depus o adresa prin care arata urmatoarele: ‘Dat fiind ca la aceasta data vremea era nefavorabila adica multa lapovita, foarte multa apa pe tarlaua extravilan arabila, impreuna am urcat in masina marca Dacia Duster apartinand RAR – ului pe motivul ca are tractiune 4×4 si ca putem ajunge pe drumul de exploatare la terenul in cauza. Am parcurs pe drumul desfundat ce prezenta denivelari adanci si era foarte alunecos din cauza apei cca 2/3 din distanta de 2,9 km de la asfalt pana la teren. Dupa 2/3 parcurse din drum am oprit si am identificat de la distanta terenul in functie de liziera padurii, linia de joasa tensiune si dupa planuri, neputand ajunge pentru inspectia lui. Riscam foarte mult sa derapam'”, se consemneaza in motivare.

Judecatorul mai noteaza ca, din aceste adrese rezulta ca pe timp de ploaie si iarna, din cauza precipitatiilor, terenul este inaccesibil autovehiculelor.

Campeanu si Crapatureanu doreau sa construiasca intr-un sat din Giurgiu un “poligon complex de incercari pentru performantele dinamice ale autovehiculelor rutiere” si in acest sens au achizitionat un teren arabil pentru care au platit din bugetul RAR 1.180.000 de euro pentru 536.000 metri patrati teren, in conditiile in care acesta valora 103.000 de euro.

Magistratul mai arata ca in timpul audierii, atat in cursul urmaririi penale, cat si in cursul judecatii, inculpatii nu au recunoscut savarsirea faptelor si au incercat pasarea responsabilitatii asupra subordonatilor.

Cu referire la tranzactia in sine, “instanta constata ca toate aceste documente tehnice au fost intocmite ad-hoc, nedocumentat si nerealist, atat din punct de vedere al caracteristicilor dimensionale, cat si al costurilor pentru amenajarea functionala a poligonului, in scopul determinarii achizitionarii terenului”, se mai arata in motivare.

In 8 mai 2017, Flavius Cristian Campeanu, fost director tehnic la Registrul Auto Roman (RAR), fiul fostului ministru Mariana Campeanu, a fost condamnat, la cinci ani de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu, in dosarul legat de cumpararea unui teren supraevaluat, prejudiciul fiind estimat la peste un milion de euro. Decizia nu este definitiva si a fost atacata la Curtea de Apel Bucuresti.

In acelasi dosar, Ovidiu Crapatureanu, fost director general al RAR, a primit o pedeapsa de cinci ani si sase luni de inchisoare pentru abuz in serviciu, in acelasi dosar.

Cei doi trebuie sa plateasca RAR suma de 876.610 de euro, reprezentand prejudiciul produs partii civile Regia Autonoma – Registrul Auto Roman.