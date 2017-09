» Ludovic Orban: PNL trebuie sa sustina proiectul de lege ce prevede sistarea ajutoarelor sociale pentru cei care refuza un loc de munca sau cursuri de recalificare

Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata la Neptun ca liberalii trebuie sa sustina proiectul de lege care prevede sistarea ajutoarelor sociale pentru cei care refuza un loc de munca sau un curs de recalificare, informeaza News.ro.

“Cred ca una din solutiile de rezolvare a crizelor de pe piata muncii este aceea de a elimina parazitismul economic. Si aici exista un proiect de lege pe care PNL trebuie sa-l sustina, si anume acela sistare a ajutorului social pentru cei care refuza un loc de munca oferit de agentiile judetene de ocupare a fortei de munca”, le-a spus Ludovic Orban liderilor liberali, parlamentarilor si europarlamentarilor reuniti sambata la Neptun.

“Eu as adauga chiar pentru cei care refuza sa participe la un curs de recalificare care sa-i inzestreze cu abilitatile necesare unei noi meserii care sa fie cautate pe piata. Cred ca este un lucru normal si firesc, a mai spus liderul liberal.

Pe de alta parte, Orban, le-a spus liberalilor reuniti la Neptun, ca un domeniu prioritar din punct de vedere legislativ pentru partid in noua sesiune parlamentara este sistemul de educatie, a carui principala problema, in opinia sa, este neracordarea la piata muncii si la realitatile sociale si economice.

“Din pacate, la ora actuala, sistemul de educatie se confrunta cu o grava criza, iar aceasta criza nu este numai proasta salarizare a profesorilor si a cadrelor didactice. Principala problema pe care o avem este neracordarea sistemului de educatie cu realitatile din economie si societate, cu piata muncii. Faptul ca de pe bancile scolilor nu ies tineri care sa fie pregatiti sa faca fata competitiei de pe piata muncii. Am creat fabrici de diplome in care cei care absolva, intr-o proportie de peste 50%, nu-si gasesc loc de munca in disciplina pe care au absolvit-o. In ultimii 15 ani am distrus complet invatamantul profesional, in Romania nu mai exista meseriasi”, le-a spus Orban liberalilor reuniti la Neptun.

El a explicat ca o mare parte din investitiile care ar putea sa vina in Romania sunt tinute la granita din cauza lipsei mainii de lucru calificate. Liderul PNL da vina pe fostul ministru al Educatiei Ecaterina Andronescu si pe universitarii grupati in jurul ei care, spune el, au distrus invatamantul profesional “astfel incat sa aiba carne de tun pentru facultatile create pe banda rulanta dupa Revolutie numai pentru a genera o falsa forma de educare la nivel superior”.

“Pentru noi, invatamantul dual care este solutia care deja functioneaza in Romania fara sa ai o legislatie aferenta, este cea mai buna solutie pentru a relansa invatamantul profesional, pentru a putea realiza inzestrarea liceelor tehnologice si a scolilor profesionale sau a scolilor de arte si meserii care exista in Romania. Altfel, va spun de acum, nu vom putea sigura mana de lucru necesara care este suportul pentru dezvoltarea economica si care este mijlocul prin care putem sa atragem investitiile in Romania”, a conchis Ludovic Orban.