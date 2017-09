» Fostul sef al CNAS, Marian Burcea, arestat preventiv pentru 30 de zile

Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a fostului sef al Casei National a Asigurarilor de Sanatate, Marina Burcea, inculpat in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale al domiciliu, infomeaza News.ro. Aceeasi decizie a fost luata si pentru alte 12 persoane implicate in dosar, doar intr-un singur caz fiind stabilit arest la domiciliu.

Au fost arestati pentru 30 de zile Costache Alin Sergiu, Ciobanu Nicolae Sergiu, Mischie Razvan Mihai, Costica Maria, precum si pentru avocata Manta Cristina, Petrescu Mina Elena , Sardare Jeana , Mocanu Gabriela, Bara Lucian Vasile, Munteanu Ovidiu, Mihaescu Ion Ovidiu si Geambasu Ion Razvan.

Doar in cazul Irinei Adelina Geambasu a fost stabilit arest la domiciliu.

Cele 14 persoane retinute in noaptea de joi spre vineri in acest dosar au fost impartite in doua loturi, sedintele de judecata cu privire la cererile de arestare preventiva pentru 30 de zile fiind discutate vineri de la ora 13:00, respectiv de la ora 14:00.

DNA a anuntat, vineri, ca 14 persoane au fost retinute in urma celor cincizeci de perchezitii care au avut loc in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale la domiciliu.

Astfel, s-a dispus retinerea lui Marian Burcea, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) pentru constituirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei in exercitiul functiei de conducere in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

De asemenea, au fost retinuti pentru diferite infractiuni: Munteanu Ovidiu, managerul Directiei Relatii Contractuale si, respectiv, din 13 iulie 2017, presedintele C.A.S.M.B – constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit penal; Geambasu Ion-Razvan, director executiv al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (C.A.S.M.B.) si manager al Directiei Medic sef a C.A.S.M.B – constituire a unui grup infractional organizat, – abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, abuz in serviciu, folosirea influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite, in forma continuata (8 acte materiale); Bara Lucian-Vasile, presedintele C.A.S.M.B. pana la 13 iulie 2017 – constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu, abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit; Mihaescu Ion-Ovidiu, managerul Directiei Control a C.A.S.M.B – constituire a unui grup infractional organizat, abuz in serviciu si abuz in serviciu, daca functionarul a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit; Costache Alin-Sergiu, sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din C.N.A.S – constituire a unui grup infractional organizat , omplicitate la savarsirea infractiunii de folosire a influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite,

Totodata au fost retinute trei functionare din cadrul C.A.S.M.B – Mocanu Gabriela-Rodica, Petrescu Mina-Elena, Sardare Jeana – cercetate pentru complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (354 acte materiale), constituire a unui grup infractional organizat, fals informatic, in forma continuata si permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in forma continuata (354 acte materiale).

Au mai fost retinuti; Ciobanu Nicolae-Sergiu, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de influenta, in forma continuata (3 acte materiale), instigare la infractiunea de folosire a influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite; Gambasu Irina-Adelina – asociat si administrator al unei societati comerciale, cercetat pentru instigare la infractiunea de folosire a influentei, in exercitiul functiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fara scop patrimonial, in scopul obtinerii de foloase necuvenite, in forma continuata (8 acte materiale); Mischie Razvan-Mihai – reprezentant legal al unei societati prestatoare de servicii medicale, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale), Costica Maria – reprezentant legal al unei societati prestatoare de servicii medicale, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune, in forma continuata (17 acte materiale).

A fost retinuta si Manta Cristina, avocat in Baroul Bucuresti, pentru complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale).

“Concret, in perioada ianuarie 2016 – august 2017, a fost constituit un grup infractional organizat prin care, sume de bani in valoare totala de 13.189.553,76 lei din fondurile Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti au fost fraudate prin decontarea nelegala a unor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu fictive, inclusiv pe baza unor dosare medicale intocmite in fals, cu implicarea unor functionari din cadrul CSAMB, sub protectia unor persoane din conducerea institutiei, dar si din conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). In multe situatii, dosarele medicale cu pacienti fictivi au avut prioritate la decontare si aprobare, in timp ce solicitarile pacientilor asigurati care, in mod real, ar fi avut dreptul sa beneficieze de servicii medicale la domiciliu, erau refuzate”, anunta DNA.

Potrivit procurorilor, pentru evitarea depistarii fraudelor, “se intocmeau, in fals, raportari lunare de servicii medicale necesare decontarilor, iar in paralel erau introduse si sterse date din sistemul informatic unic integrat al C.N.A.S prin accesarea fara drept a acestuia, astfel incat in sistem sa apara ca serviciile medicale au fost efectuate in realitate”.

“Exista date si probe ca, prin activitatile infractionale desfasurate de inculpati, activitati pentru care s-a dispus retinerea, bugetul CASMB a fost pagubit cu 13.189.553,76 lei (aproximativ 3 milioane euro)”, precizeaza DNA