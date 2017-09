» Marian Burcea, al patrulea preşedinte CNAS care a intrat în vizorul DNA în ultimii doi ani

Marian Burcea, retinut vineri de DNA, este al patrulea sef sau fost sef al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate care a intrat in vizorul procurorilor anticoruptie, informează HotNews.ro.

Cine sunt cei patru fosti presedinti ai CNAS cercetati de Directia Anticoruptie:

Lucian Duta, fostul presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) din perioada guvernarii PDL, a fost acuzat de DNA ca a luat mita de 8,6 milioane de euro de la firme care au realizat sistemul informatic al asigurarilor de sanatate (SIUI). Duta a fost pus in aprilie anul acesta sub control judiciar pe cautiune, stabilita la 4,5 milioane de lei.

In mai 2016 DNA a anuntat ca Vasile Ciurchea si Irinel Popescu, fosti presedinti ai CNAS – impreuna cu multi fosti si actuali directori ai Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate – sunt urmariti penal pentru abuz in serviciu, intr-un dosar in care se acuza ca SC HP ROMANIA SRL ar fi incasat 16,8 mil euro in mod ilegal pentru informatizarea institutiei.

Presedintele CNAS, Marian Burcea, a fost retinut vineri de DNA pentru constituirea unui grup infractional organizat si pentru folosirea influentei pentru obtinerea de foloase necuvenite. Impreuna cu Burcea au mai fost retinute 13 persoane, printre care sefi si functionari din CASMB si CNAS, reprezentantii unor firme si o avocata. Aici amanunte despre cine este Marian Burcea, numit la sefia CNAS in martie, de premierul Grindeanu.

In dosar procurorii acuza ca grupul infractional a decontat ingrijiri la domiciliu fictive, bugetul casei de asigurari de sanatate din Capitala fiind fraudat cu circa 3 milioane de euro.