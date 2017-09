» Ford Craiova a produs ultimul model B-MAX

Echipa Ford de la Craiova a produs astazi ultimul B-MAX, model lansat in urma cu 5 ani, mai precis in iunie 2012. “De atunci si pana in prezent s-au construit aproape 280.000 de unitati, modelul de la Craiova inregistrand astfel performante bune in ceea ce priveste vanzarile”, susţine compania într-un comunicat.

“Cu toate acestea, clasa mica a evoluat, iar monovolumele sunt inlocuite treptat de SUV-uri si Crossovere. Aici se incadreaza si modelul EcoSport, a carui productie va demara in aceasta toamna la fabrica noastra din Craiova, in urma unei investitii de 200 de milioane de euro”, mai anunţă Ford.

In urmatoarele doua saptamani fabrica Ford din Craiova va intra in perioada de remont, urmand ca activitatea sa se reia incepand cu data de 20 septembrie, cand toata atentia echipei de la Craiova se va orienta catre lansarea cu succes a productiei noului EcoSport.