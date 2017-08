» Surse: Şeful Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate, vizat de percheziţiile DNA

Sume mari de bani din fondurile Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (CSAMB) au fost fraudate prin decontarea unor servicii fictive de ingrijiri medicale la domiciliu pe baza a sute dosare medicale intocmite in fals, scrie News.ro, citand surse judiciare. Procurorii DNA au descoperit, in urma perchezitiilor de amploare de joi, zeci de dosare medicale false. Prejudiciul in acest caz este evaluat la aproximativ 13.200.000 lei – echivalentul a aproximativ 3 milioane de euro. In acest dosar ar fi vizat si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Marian Burcea, numit in functie in martie 2017, pana atunci el fiind director general adjunct al Casei de Asigurari de Sanatate a Armatei.

Procurorii DNA fac, joi, perchezitii in 50 de locatii, printre care si sediile a doua institutii publice din Bucuresti. Cele doua institutii vizate sunt Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti. Potrivit Directiei Nationale Anticoruptie, perchezitiile au loc intr-un dosar care vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor fapte de coruptie in perioada 2016 – august 2017.