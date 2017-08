» Tudorel Toader: Am trimis proiectul de modificare a legilor justiţiei la CSM

Ministrul Tudorel Toader a anunţat miercuri dimineaţă, într-o conferinţă de presă, că a trimis pachetul legislativ privind modificare legilor justiţiei la Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare, nu şi la Parchetul General pentru că “procurorii nu fac legi”.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a lansat un atac dur la adresa procurorilor, în condiţiile în care aceştia au criticat în mod unanim modificările propuse la pachetul de legi pe Justiţie.

“În procedura de adoptare a unei legi, fiecare are rolul lui constituţional. Iniţiatorul are rolul de a iniţia legea şi de a o supune dezbaterii, Guvernul îşi asumă sau nu schimbările, dacă trece de Guvern se duce în Parlament… Procurorii nu fac legi, nu am ştiut că avem Parlament tricameral, cu Senat, Camera Deputaţilor şi Procuratură. Procurorii doar aplică legea, iar CSM o avizează”, a declarat Toader miercuri dimineaţa, într-o conferinţă de presă de la Ministerul Justiţiei.

Toader a precizat că va trimite azi proiectul de modificare a codurilor pe Justiţie către CSM pentru avizare. Ar fi a treia oară când pachetul de legi ajunge la CSM, potrivit lui Toader.

“Trimit proiectul de lege la CSM, aştept să-l primim înapoi, apoi îl trimit la Guvern şi de acolo începe procedura instituţional. Ministerul Justiţiei e iniţiator, am pus în dezbatere principalele probleme”, a punctat Toader.