» CE, îngrijorată de modul în care modificările propuse la legislația din justiție ar putea afecta independența justiției

Comisia Europeana este ingrijorata de modul cum propunerile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind modificarea legislatiei din domeniul justitiei, ar afecta independenta justitiei daca vor fi aprobate si aplicate in Romania, a declarat, miercuri, sefa reprezentantei CE la Bucuresti, Angela Crsitea, intr-un comunicat oficial remis HotNews.ro.

In context, Comisia neaga ca ar fi sprijinit propunerile de modificare a legislatiei din9 justitia romaneasca.

Declaratia in intregime a sefei Reprezentantei CE in Romania:

“Suntem surprinsi de materialele de presa potrivit carora propunerile de modificare a legilor justitiei ar fi fost discutate sau chiar sprijinite de Comisia Europeana. In intalnirea prim-vicepresedintelui Frans Timmmermans, din 26 iulie, cu ministrul roman al justitiei Tudorel Toader, s-au discutat la modul general planurile si prioritatile de actiune in domeniul justitiei pentru lunile urmatoare, fara detalii despre propunerile de modificare a legislatiei relevante. Comisia a solicitat autoritatilor romane sa transmita aceste propuneri si explicatii aditionale, care vor fi analizate in detaliu de indata ce le vom primi.

Suntem ingrijorati de modul in care propunerile de modificare a legislatiei, anuntate pe 23 august, ar putea afecta independenta justitiei in cazul in care aceste modificari s-ar regasi in textele de lege si ar intra in vigoare.

Cel mai recent raport MCV, publicat in 25 ianuarie, a recunoscut progresele realizate de procurorii si judecatorii din Romania in lupta impotriva coruptiei la nivel inalt, precum si faptul ca acestea reprezinta o dovada a independentei si profesionalismului institutiilor din sistemul judiciar. In acelasi timp, raportul a subliniat clar faptul ca orice masuri care submineaza aceste progrese sau au ca efect diluarea sau minimizarea definitiei coruptiei ca infractiune vor avea impact asupra evaluarilor viitoare.

Speram ca orice masura luata de Romania in domeniul justitiei si al statului de drept sa reprezinte un pas inainte catre indeplinirea celor 12 recomandari cuprinse in raportul MCV 2017 si sa consolideze ireversibilitatea si durabilitatea progreselor deja realizate. Comisia Europeana va oferi Romaniei tot sprijinul necesar.”