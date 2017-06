» Ministerul Justiţiei a prelungit termenul până la care pot fi trimise propuneri de modificare ale celor patru coduri

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a prelungit pana pe 15 iulie termenul pentru depunerea de propuneri pentru modificarea celor patru coduri – Codul civil si Codul de procedura civila, Codul penal si Codul de procedura penala, relateaza News.ro. Ministerul a trimis o scrisoare fostilor membri din comisiile de elaborare a acestora, la facultatile de drept, la Academia Romana, la CSM, ICCJ, Ministerul Public, dar si la notari, avocati si executori, pentru a le solicita propuneri.

“Vom proceda la un amplu proces de evaluare a celor patru coduri, coduri care si-au aratat sub anumite aspecte limitele si trebuiesc probabil modificate. Am trimis o scrisoare la fostii membri din comisiile de elaborare a codurilor, la facultatile de drept, la Academia Romana, la notari, executori, avocati si la autoritatile judiciare ale statului, la CSM, la ICCJ, la Ministerul Public, la DIICOT. Am dat un termen pe care l-am prelungit pana pe 15 iulie pentru a ne formula propuneri de eventuale modificari ale celor patru coduri”, a declarat Tudorel Toader, la inceputul dezbaterii publice privind pragul pentru abuzul in serviciu.

Ministrul a spus ca a solicitat institutiilor si motivarile propunerilor, urmand ca apoi sa fie organizata si o dezbatere publica pe tema modificarii celor patru coduri.

“Daca se trece si de aceasta etapa, atunci ar incepe greul. Incepe munca de fond”, a adaugat ministrul.

La prima dezbatere publica privind modificarea dispozitiilor din Codul penal referitoare la abuzul in serviciu, care are loc la Ministerul Justitiei, participa aproximativ 40 de persoane. La dezbatere sunt prezenti prezentanti ai societatii civile, precum Asociatia pentru cinstirea memoriei eroilor, Asociatia Funky Citizens, Asociatia Expert Forum, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului sau Platforma “de-clic”, dar si avocati si juristi.