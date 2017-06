» Fostul soţ al Olguţei Vasilescu, Ovidiu Wlassopol, propus prim-vicepreşedinte al ASF de către PSD

Fostul sot al ministrului Muncii Lia Olguta Vasilescu, Ovidiu Wlassopol, este propunerea PSD pentru functia de prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara, si urmeaza sa fie audiat in sedinta comisiilor de buget in Parlament care a început la ora 18.00, au declarat surse parlamentare, citate de HotNews.ro. Pentru functia de presedinte este propus deputatul Leonardo Badea, presedintele comisiei de buget-finante, iar pentru cealalta propunere de prim-vicepresedinte este propus deputatul PSD Marius Bota. Vasilescu si Wlassopol au divortat in 2016, dupa 14 ani de la casatorie.