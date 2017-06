» Un autocar s-a răsturnat între Râşnov şi Pârâul Rece. 12 persoane au fost rănite

Un autocar cu 36 de persoane s-a răsturnat, vineri, între Râşnov şi Pârâul Rece, în judeţul Braşov, autorităţile declanşând plan roşu de intervenţie, după ce s-a anunţat că două persoane din autocar sunt încarcerate. Au fost chemate în sprijin ambulanţe din Prahova, Covasna şi Sibiu, informează Mediafax. 12 persoane au fost rănite în total, printre cei răniţi nefiind însă copii, potrivit şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat.

“Potrivit informaţiilor pe care le am, au fost 36 de persoane implicate în total, dintre care 12 răniţi, unul încă încarcerat, cu o mână prinsă sub autocar. Din ceilalţi 11, o persoană a fost scoasă, are fractură deschisă, este cetăţean străin. Printre răniţi nu se află copii”, a declarat şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat.