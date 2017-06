» Motorul 1.0 EcoBoost câștigă titlul Motorul Internațional al Anului pentru a șaselea an consecutiv

Motorul Ford 1.0 EcoBoost, fabricat și la Craiova, a fost votat “Cel mai bun motor sub un litru” în cadrul competiției Motorul Internațional al Anului (International Engine of the Year) pentru al șaselea an consecutiv.

Potrivit unui comunicat al Ford România, membrii juriului au lăudat motorul Ford pentru combinația sa de performanță, eficiență și tehnologie. În total, motorul 1.0 EcoBoost a câștigat până în acest moment 10 trofee în cadrul competiției Motorul International al Anului, implicit trei premii la General și premiul “Cel mai bun motor nou-lansat”.

Oferit în versiuni de 100 CP, 125 CP și 140 CP, motorul 1.0 EcoBoost animă în acest moment una din fiecare cinci mașini noi vândute de Ford în Europa, procentul fiind și mai bun în cazul lui Fiesta: două din cinci mașini.

Economicul motor 1.0 EcoBoost cu trei cilindri a fost declarat “Cel mai bun motor sub un litru” de un juriu format din 58 de jurnaliști din 31 de țări.