» Șerban Mihăilescu va fi cercetat de DNA pentru mărturie mincinoasă în dosarul lui Tăriceanu

Șerban Mihăilescu, fost parlamentar și secretar general al Guvernului Năstase, va fi cercetat de DNA pentru mărturie mincinoasă în legătură cu declarația dată ca martor în instanță în dosarul în care este judecat președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu.

Un procuror a anunțat marți, la Înalta Curte de Casație și Justiție, că DNA s-a sesizat din oficiu pentru săvârșirea de către Șerban Mihăilescu a infracțiunii de mărturie mincinoasă, deoarece declarația dată de acesta în calitate de martor în dosarul lui Tăriceanu nu concordă cu cea dată la DNA în timpul anchetei.

La termenul de marți al procesului în care este judecat Călin Popescu-Tăriceanu, trebuia audiat în calitate de martor jurnalistul Dan Andronic, însă acesta nu s-a prezentat în sala de judecată. Procurorul de ședință a cerut judecătorilor citarea lui cu mandat, însă președintele completului, Ștefan Pistol, nu a fost de acord și a amânat dosarul pentru data de 5 septembrie.

Pe 23 mai, Șerban Mihăilescu a declarat la instanța supremă că și-a făcut aproape toate concediile cu Dan Andronic, el fiind nașul copiilor patronului de la ”Evenimentul zilei”, iar în anul 2008 a participat la nunta acestuia, de la Monte Carlo, unde au mai fost prezenți Adrian Năstase, Călin Popescu-Tăriceanu, Nicolae Dumitru — ”Niro” și Dan Ioan Popescu.

În declarația dată atunci în sala de judecată, Șerban Mihăilescu a relatat că l-a întâlnit de două ori pe Tăriceanu în afara întrevederilor oficiale, în 2008 și 2009, însă nu a colaborat niciodată cu acesta pe linie de partid sau administrație.

“L-am întâlnit pe Călin Popescu-Tăriceanu în două ocazii. În anul 2008, la nunta lui Andronic (desfășurată la Monte Carlo — n.r.). Eu sunt nașul de botez al copiilor lui Andronic. Eu am participat doar la ceremonia religioasă și am stat mai puțin de 24 de ore. La nuntă au mai fost Adrian Năstase, Călin Popescu-Tăriceanu, Nicolae Dumitru — patronul de la ‘Niro’. Naș a fost Dan Ioan Popescu. Erau cam 20 — 30 de persoane din România. Nu am participat la petrecere. Nici măcar nu a fost o petrecere, a fost o masă oarecare. La 12 noaptea am plecat. (…) Cu Dan Andronic eram prieten de concediu. Aproape toate concediile le-am făcut împreună. Nu aveam discuții politice când mergeam în concediu”, a spus Șerban Mihăilescu.

Acesta a precizat că, în anul 2009, Nicolae Dumitru și Dan Andronic l-au invitat în Israel, pentru a participa la o serbare organizată de consultantul politic Tal Silberstein.

“Eu mergeam în fiecare an la Ierusalim, dar din alte considerente. În 2009, am fost operat de cancer și nu m-am dus vara, ci toamna. Am acceptat invitația și am ajuns la Tel Aviv, venind din altă direcție. M-am cazat la același hotel în care stăteau familiile lui Nicolae Dumitru, Dan Andronic și Dan Ioan Popescu. Dimineața am fost la micul dejun, unde l-am întâlnit pe Tăriceanu. După aceea am făcut separat deplasarea la Ierusalim și acolo, în preajma unei biserici, ne-am întâlnit pe o alee cu un grup din care făcea parte și Tăriceanu. Ne-am întors la Tel Aviv, separat, pe grupuri, iar seara am fost invitați la ziua tatălui lui Tal Silberstein. Pe Silberstein îl cunosc din anul 2003, din campania electorală a PSD. Eu eram împreună cu soția și fiica mea. Petrecerea s-a desfășurat într-o sală de discotecă. Tatăl lui Tal Silberstein era în cărucior și l-am salutat. În sală erau 250 — 300 de persoane, majoritatea fiind localnici. Nu mai știu dacă l-am văzut și pe Tăriceanu. Am stat o oră. A doua zi am plecat”, a arătat Șerban Mihăilescu.

El a recunoscut că a participat și la două petreceri organizate la locuința lui Remus Truică, însă fiecare politician stătea în grupul lui, deoarece “pesediștii nu stăteau cu liberalii”. Mihăilescu a adăugat că îl cunoștea pe Remus Truică de pe vremea când acesta a fost șef de Cabinet al fostului premier Adrian Năstase.

Pe 7 iulie 2016, Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului. În același dosar, Dorin Marian, fost șef al Cancelariei când premier era Tăriceanu, este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, după ce ar fi dat o declarație neadevărată atunci când a fost audiat ca martor în dosarul “Ferma Băneasa”.

Conform DNA, în cadrul actelor de cercetare privind retrocedarea nelegală a unei suprafețe din Pădurea Snagov și a Fermei Băneasa, Tăriceanu a făcut, sub jurământ, la data de 15 aprilie 2016, declarații necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esențiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat și nu a spus tot ce știe în legătură cu împrejurări esențiale, urmărind prin aceasta împiedicarea/ îngreunarea tragerii la răspundere penală a inculpaților cercetați în dosarul trimis în judecată.

Procurorii spun că Tăriceanu a susținut în mod nereal că nu a avut cunoștință despre retrocedarea către Paul Philippe Al României a unor suprafețe de teren în Băneasa (fosta fermă regală) și Snagov (trunchiul de pădure Fundul Sacului), despre implicarea inculpaților Tal Silberstein, Beny Steinmetz, Moshe Agavi și a altor persoane în procedurile de retrocedare și nici despre actele de vânzare-cumpărare vizând aceste bunuri.

Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declarații necorespunzătoare adevărului și nu a spus tot ce știe în legătură cu relația avută cu inculpații Tal Silberstein, Dan Andronic și Remus Truică, cu întâlnirile și discuțiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacționarea imobilelor menționate și modalitatea de dobândire și valorificare a bunurilor revendicate.