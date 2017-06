» Iohannis, discurs în Germania: România este un exemplu în domeniul protecţiei minorităţilor, un model la nivel european

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat marţi, într-un discurs susţinut în Germania, că “România este astăzi un exemplu în domeniul protecţiei minorităţilor şi este recunoscută că “model la nivel european”, informează HotNews.ro.

“Dupa 1989, Romania a dus o politica deschisa fata de minoritatile de orice fel, fiind pe deplin constienta ca aceste politici sunt esentiale in asigurarea unui climat de pace si stabilitate la nivel regional. Romania este astazi un exemplu in domeniul protectiei minoritatilor si este recunoscuta ca model la nivel european. Germanii sunt prezenti pe teritoriul Romaniei de opt secole. Romania incurajeaza etnicii germani, ca de altfel si celelalte minoritati nationale, sa isi prezerve, sa isi afirme identitatea si sa aiba un rol activ in societatea romaneasca. La aceasta convietuire armonioasa a contribuit substantial si prietenia dintre Romania si Germania (…) In acelasi timp, Romania este printre putinele state care au adoptat o ampla politica de retrocedare a proprietatilor nationalizate de regimul comunist. Desi aceasta situatie nu a putut fi inca rezolvata pe deplin, eforturile noastre vor continua. Toate aceste exemple demonstreaza ca Romania isi asuma trecutul si este solidara cu experientele dramatice ale milioanelor de victime ale refugiului si expulzarii”, a spus Iohannis.