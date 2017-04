» Legea graţierii, în cifre: 246 persoane condamnate pentru corupţie ar putea fi puse în libertate

Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis miercuri Comisiei Juridice o simulare privind proiectul legii gratierii, prin care a calculat cate persoane ar iesi din inchisori pentru fiecare varianta a acestui proiect, avand in vedere ca au fost propuse modificari la proiectul in forma depusa de guvern atat din partea CSM, AMR sau UNBR, cat si din partea unor senatori, intre care si Serban Nicolae, presedintele Comisiei Juridice si liderul senatorilor PSD.

Potrivit HotNews.ro, Nicolae este cel care a propus, printr-un amendament, ca si infractiunile de coruptie si abuzul in serviciu sa fie gratiate. De altfel, varianta propusa de Serban Nicolae duce la cel mai mare numar de detinuti care sa iasa din inchisori – 2765, intre care 246 pentru coruptie, in timp ce in varianta propusa de guvern ar iesi doar 1145.

Astfel, ANP a pus la dispozitie urmatoarele simulari:

a) In forma propusa de Guvern (ministrul justitiei de atunci, Florin Iordache), ar iesi din penitenciare 1190 de detinuti. Dintre acestia, 1.145 ar fi persoane condamnate la pedeapsa inchisorii si/sau sanctionati cu o masura educativa privativa de libertate, iar 45 ar intra sub incidenta prevederii potrivit careia femeilor insarcinate si unicilor intretinatori de familie care au in grija minori de pana in 14 ani le-ar fi gratiata jumatate din pedeapsa.

b) In varianta propusa de Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) – 945 de condamnati, dintre care 71 ar fi femei insarcinate sau unici intretinatori de familie.

c) Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) – 888 de detinuti.

d) In varianta Parchetului General – 974 de detinuti

e) In varianta Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (UNBR) – 899 de gratiati.

f) In varianta senatorului PSD Liviu Tit Brailoiiu – 1375 de detinuti.

g) In varianta lui Serban Nicolae – 2765 detinuti. Dintre acestia 246 de persoane fost condamnate pentru savarsirea unor infractiuni de coruptie; 895 ar fi persoane cu pedepse de pana la trei ani, inclusiv; 702 persoane cu pedepse de pana la sapte ani a caror executare a inceput, iar restul ramas de executat este de pana la trei ani inclusiv; 236 de persoane cu pedepse de pana la sapte ani, a caror executare a inceput, iar restul ramas de executat este mai mare de patru ani; 410 persoane care mai au de executat trei patrimi din restul ramas din pedepsele de pana la zece ani, a caror executare a inceput, iar restul ramas de executat este de pana la patru ani; 132 de persoane care mai au de executat jumatate din restul ramas din pedepsele de pana la zece ani, a caror executare a inceput, iar restul ramas de executat este mai mare de patru ani; 345 de persoane sanctionate cu masura internarii intr-un centru educativ.

Proiectul Legii gratierii a fost amanat in repetate randuri la Comisia Juridica din Senat. Si in sedinta de miercuri, acesta a fost dezbatut fara sa existe voturi pentru amendamente si fara sa se adopte un raport. Urmeaza ca acesta sa intre din nou in dezbatere luni. Proiectul ar urma sa fie adoptat tactic pe 25 aprilie, Senatul fiind prima camera sesizata, insa este posibil ca luni sa se ceara prelungirea termenului de adoptare tacita.