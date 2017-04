» ANM: Precipitaţii abundente şi vânt în Oltenia şi în alte regiuni ale ţării

Administrația Națională de Meteorologie menţine informarea meteo de vreme rea, pentru următoarele zile. Astfel, meteorologii spun că e astăzi până vineri, la ora 10.00, va fi cod galben de precipitaţii abundente, ninsori şi strat de zăpadă în zona de munte, intensificări ale vântului. În intervalul menţionat, temporar vor fi precipitaţii mai ales în sudul, centrul şi estul teritoriului, iar în după-amiaza zilei de joi (20 aprilie) şi în noaptea de joi spre vineri (20/21 aprilie), aria acestora se va restrânge către est. În aceste zone, cantităţile de apă vor depăşi 25 l/mp şi pe arii restrânse, îndeosebi în zona Carpaţilor Meridionali şi Orientali, 50…60 l/mp. La munte va continua să ningă şi se va depune strat de zăpadă. În restul ţării va ploua, iar începând din noaptea de miercuri spre joi (19/20 aprilie), în Moldova şi pe arii mai restrânse în Maramureş, Transilvania şi trecător în zona deluroasă din sud se vor semnala precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări temporare îndeosebi în regiunile estice şi sud-estice, unde vitezele la rafală vor atinge 50…60 km/h. Vremea va deveni deosebit de rece pentru această perioadă în toate regiunile. Vor fi sub cod galben de precipitaţii două judeţe ale Olteniei. Este vorba despre Gorj şi Vâlcea, iar Doljul, Oltul şi Mehedinţiul ies, în această după-amiază, de sub codul galben.

De asemenea, tot până vineri, este anunţat cod portocaliu de ninsori abundente şi local viscolite în zonele Carpaţilor Meridionali şi Orientali. Aiciva ninge abundent, se va depune strat consistent de zăpadă, iar vântul va avea intensificări cu rafale de 60…70 km/h şi peste 80…90 km/h, pe creste, viscolind puternic ninsoarea şi reducând vizibilitatea.