» ANAF vrea acces la datele personale ale românilor cu domenii web. Ministrul Comunicaţiilor, surprins: „Deocamdată am oprit”

ANAF a lansat în dezbatere publică un proiect prin care anunţă că va încheia un protocol de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (ICI) din Bucureşti, pentru a avea acces automat, printr-o interfaţă electronică, la toate datele personale ale deţinătorilor de domenii web .ro, potrivit Gândul.

Proiectul a fost anunţat fără a exista o consultare cu Ministerul Comunicaţiilor, după cum arată ministrul Augustin Jianu, într-un interviu pentru Mediafax. Aceste date personale fac parte însă din categoria celor protejate de lege, pentru dezvăluirea cărora titularul lor trebuie să îşi dea acceptul sau să fie informat cu privire la divulgarea lor. Un proiect de lege care viza exact exceptarea acestor date personale ale deţinătorilor de domenii .ro de la protecţia legii, depus de tânărul deputat PSD Andrei Valentin Sava, a fost respins recent de Senat, atât Guvernul Cioloş, cât şi cel condus de Sorin Grindeanu arătând că nu susţin un astfel de proiect, pe motiv că încalcă o Directivă europeană. Ministrul Comunicaţiilor, Augustin Jianu, a declarat într-un interviu pentru Mediafax că proiectul ANAF este în acest moment suspendat, pentru a se discuta oportunitatea lui. „Deocamdată am oprit-o. Azi o să am o întâlnire cu preşedintele ANAF”, a spus Jianu, care a arătat că el nu a văzut acest proiect şi nu şi-a dat acordul pe el.

ANAF a anunţat marţi un proiect de protocol de colaborare prin care ar urma să aibă acces automat la toate datele personale ale deţinătorilor de domenii web cu extensia .ro, de la Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatică (ICI) Bucureşti, respectiv RoTLD. ANAF şi-a justificat intenţia prin nevoia de informaţii pentru a putea colecta venituri şi a combate evaziunea şi frauda fiscală. Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei din cadrul ANAF ar urma să dezvolte o aplicaţie informatică prin care să aibă acces la aceste date ale proprietarilor de domenii .ro şi la siteurile pe care ei le deţin.

Proiectul ANAF nu oferă alte explicaţii pentru a justifica necesitatea acestei măsuri. Cu toate acestea, în proiectul de protocol, se specifică faptul că prelucrarea acestor date personale se va face cu respectarea legii 677/2001 privind protecţia datelor personale. „Prelucrarea datelor se face cu respectarea dreptului persoanei vizate, de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie, de a nu fi supus unei decizii individuale şi de a se adresa justiţiei, precum şi cu informarea persoanei vizate de către ANAF cu privire la condiţiile în care acestea pot fi exercitate”, arată anexa proiectului de protocol. ANAF nu a răspuns, până la publicarea acestui articol, întrebărilor adresate de Gândul.info.

Ministrul Comunicaţiilor, Augustin Jianu, a explicat într-un interviu acordat Mediafax, că nu ştia de acest proiect al ANAF, deşi ministerul său ar trebui să susţină din partea Guvernului un asemenea protocol. „Deocamdată am oprit-o. Mâine (azi – n.r.) o să am o întâlnire cu preşedintele ANAF să vedem exact care sunt resorturile şi, până la urmă, care e necesitatea, că trebuie să se justifice necesitatea acestui protocol. (…) Pe de-o parte, poţi să soliciţi date cu privire la un operator, dacă există just temei sau se poate interpreta că ANAF ar solicita pentru toţi deţinătorii de domenii .ro şi vedem dacă e în regulă, dacă nu e în regulă. Astea nu sunt lucruri care se pot face aşa fără a informa publicul, fără a avea o dezbatere, o consulatare”, a spus Augustin Jianu.

„Pe de-o parte, este vorba despre combaterea evaziunii fiscale, care e un deziderat pentru stat. Pe de altă parte, de interoperabilizarea sistemelor informatice ale instituţiilor publice, care iarăşi este un deziderat. Din punctul meu de vedere, nu este nimic în neregulă cu îndeplinirea acestor două deziderate. Important este să o facem într-o manieră transparentă, ca oamenii să ştie că nu li se vor accesa datele personale fără un temei concret şi fără respectarea legislaţiei în vigoare. Din punctul meu de vedere, s-a greşit din punctul de vedere al comunicării, faptul că s-a ieşit cu acel comunicat de presă, fără a fi consultate ambele părţi ale acordului. Eu nu pot să-mi dau acordul pe un text pe care nu l-am văzut. Şi atunci am zis să aşteptăm un pic, să ne uităm împreună pe el, să comunicăm publicului ce avem de gând să facem cu acest protocol de cooperare şi abia apoi să anunţăm dacă vom semna şi în ce formă vom semna acest protocol”, a mai declarat Augustin Jianu, pentru Mediafax.

Cu toate acestea, un proiect de lege depus în Parlament de un deputat PSD, vizând exact datele personale pe care ANAF le caută acum, a fost respins de Senat în noiembrie 2016 şi a fost desfiinţat cu opinii negative chiar de Guvernul României, precum şi de Comisia de tehnologia informaţiei, din Camera Deputaţilor.