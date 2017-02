» Frans Timmermans salută abrogarea OUG 13

Frans Timmermans, prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, a declarat joi seară, la Bruxelles, într-o conferinţă comună cu premierul Sorin Grindeanu, că salută abrogarea OUG 13.

“Salut abrogarea OUG 13. Am sfatuit Guvernul ca toate deciziile sa fie luate cu maxima transparenta, ca toti cei interesati sa poata vedea ce se intampla”, a spus Timmermans, citat de HotNews.ro.

Timmermans a vorbit şi despre MCV.

“In ce priveste MCV, daca va uitati la ultimul nostru raport, suntem in ultima parte a maratonului. Cand ajungem la capatul cursei depinde de viteza alergatorului. Comisia poate ajuta, dar nu potae dicta viteza. Am vazut angajamentul Guvernului sa ajunga la capatul cursei cat mai repede posibil”, a precizat prim-vicepreşedintele Comisiei Europene.

La rândul lui, Sorin Grindeanu a spus: “Dorim ca dezbaterile despre Justitie sa aiba loc in Parlament, cu implicarea ONG-urilor, astfel incat deciziile CCR legate de articole din Codul Penal sa poata fi aprobate in Parlament (…). O sa transmitem ce dorim sa fie clarificat astfel incat sa indeplinim tot ce avem de indeplinit in MCV”.