» CSM a sesizat Inspecţia Judiciară în cazul procurorului Mircea Negulescu

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dispus, joi, sesizarea Inspectiei Judiciare in cazul procurorului Mircea Negulescu privind posibile abateri disciplinare si incalcari ale Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor. Potrivit HotNews.ro, CSM a admis solicitarea magistratului de incetare a activitatii la DNA Ploiesti, el urmand sa isi continue activitatea la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina, scrie News.ro.

“Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis solicitarea domnului procuror Negulescu Mircea de incetare a activitatii in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti si a dispus continuarea activitatii acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina”, precizeaza CSM.

De asemenea, CSM a decis sa sesizeze Inspectia Judiciara in cazul procurorului Mircea Negulescu.

“Sectia a hotarat sesizarea Inspectiei Judiciare fata de informatiile aparute in mass media in cursul zilei de 14 februarie 2017 cu privire la posibilele abateri disciplinare prevazute de dispozitiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor ori posibile incalcari ale dispozitiilor Codului deontologic al judecatorilor si procurorilor”, mai arata CSM.

Procurorul-sef al DNA, Codruta Kovesi, a declarat, joi, ca nu poate comenta cazul procurorului Mircea Negulescu pentru ca este o cercetare disciplinara in curs.

La randul sau, procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a cerut miercuri Inspectiei Judiciare sa faca verificari in cazul magistratului DNA Mircea Negulescu, in urma difuzarii unei inregistrari audio a unei discutii telefonice cu sotia unui inculpat dintr-un dosar.

Inspectia Judiciara a fost sesizata dupa ce postul Romania TV a difuzat, marti, o inregistrare audio in care este redata o discutie intre doua persoane, una dintre acestea fiind prezentata drept Mircea Negulescu, procuror din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti.

In inregistrare, procurorul Mircea Negulescu ar vorbi la telefon cu sotia omului de afaceri Vlad Constantin, inculpat intr-un dosar. Procurorul Mircea Negulescu ii dezvaluie sotiei lui Vlad Constantin date si amanunte din dosare penale.

Dupa ce au fost difuzate inregistrarile, Vlad Constantin a confirmat ca discutia este intre sotia sa si procurorul Negulescu.

Mircea Negulescu a facut ancheta din dosarul in care sunt cercetati Victor Ponta si Sebastian Ghita, privind vizita lui Tony Blair in Romania si este martor in dosarul in care Sebastian Ghita este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.