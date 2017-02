Protestele antiguvernamentale desfasurate in fata sediului Guvernului au intrat miercuri in cea de a 16-a zi consecutiva. Manifestantii adunati in Piata Victoriei scandeaza “Demisia”, “Jos Dragnea”, “Hotii” sau “Rezistam!”. Potrivit HotNews.ro, aproape 150 de manifestanti la aceasta ora. Se striga “Hotii” si “DNA sa vina sa va ia”.