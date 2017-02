» Centrele Registrului Auto Roman (RAR), mai aglomerate cu 50% dupa eliminarea Timbrului de Mediu

Centrele Registrului Auto Roman (RAR) sunt cu aproximativ 50% mai aglomerate dupa eliminarea Timbrului de Mediu, incepand cu 1 februarie 2016, potrivit HotNews.ro. RAR este se afla in prezent in plin proces de modernizare, la nivel national, printr-un program de investitii de 2,6 milioane euro ce vizeaza cresterea eficientei.

Datele de inmatriculari din luna ianuarie a acestui an au relevat o scadere cu 53% a intrarilor in circulatie pentru masinile rulate provenite din import, ceea ce inseamna ca, in ianuarie, oamenii au amanat inmatricularea acestor masini dupa 1 februarie, cand a fost eliminat timbrul de mediu.

Aceasta stare de asteptare se vede si in programarile la RAR, care in februarie are un volum de lucru mai mare cu circa 50%, iar o vizita pentru verificare tehnica si eliberare documente in vederea inmatricularii poate fi facuta la trei saptamani din momentul realizarii programarii, a declarat directorul general al RAR, George Adrian Dinca, intr-o emisiune radio.

Potrivit lui Dinca, RAR a demarat anul trecut un program de modernizare a tuturor statiilor de verificare proprii din tara, iar finalizarea investiilor se va face pana la finalul lui 2017 sau inceput de 2018. Intreg programul de investitii se ridica la 2,6 milioane euro si vizeaza cresterea eficientei.